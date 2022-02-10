日本福島食品解禁 經長：為加入CPTPP鋪路

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（中央社記者曾智怡台北10日電）行政院有條件解禁福島5縣食品，經濟部長王美花今天表示，台灣要加入CPTPP，此措施即是進行鋪路，讓世界看到台灣是理性、按照科學依據看待食品進口，「加入高標準國際組織要做的就是這些事情」。

睽違兩年，中華民國全國中小企業總會今天晚間舉行中小企業聯合新春團拜，中小企業總會理事長李育家、經濟部長王美花、僑務委員會副委員長徐佳青出席。

總統蔡英文預錄致詞表示，過去兩年受疫情影響，台灣在這波挑戰中表現亮眼，尤其出口連續18個月長紅，去年經濟成長突破6%，是11年新高，能有此好成績，歸功於國人團結與企業領袖共同努力；疫情尚未結束，今年還有許多挑戰，要靠大家和政府一起打拚。

總統指出，中小企業一直是台灣經濟重要支柱，過去幾年政府透過五加二產業創新、前瞻基礎建設計畫，為產業升級打下穩固基礎，「中小企業敢衝敢拚、靈活彈性」，面對全球供應鏈重組、國際淨零排放趨勢，政府會全力推動六大核心戰略產業，並提供相關獎勵補助，加速中小企業數位經濟轉型，邁向綠能減碳目標。

總統強調，新的一年政府會繼續擔任強而有力的後盾，請大家攜手前進，共同強化中小企業體質，建立強韌產業供應鏈，為台灣經濟發展創造更好榮景。

王美花致詞表示，政府有條件解禁福島食品，將預告10天，對於台灣未來要加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），此措施即是在進行鋪路，也符合許多傳統產業期望，要讓大家看到台灣是理性、按照科學依據看待食品進口，並融入國際社會，「要加入高標準國際組織要做的就是這些事情」。

另外，王美花表示，無論是產業升級數位化轉型、淨零碳排，「今年會做很多事」，爭取相關經費，並協助供應鏈廠商理解相關議題。

王美花也提到，本週六會去高雄宣導「工廠管理輔導法」，因廠商納管期限到3月19日，目前仍有約2萬家尚未登記，呼籲這些工廠趕緊登記納管，否則過了期限極可能會被稽查與處罰。

李育家致詞時表示，全國中小企業聯合新春團拜因疫情停辦2年，全球景氣低迷之時，政府推出防疫、紓困、振興等相關政策，在全民共同合作下，交出漂亮的成績單；台灣的中小企業占全國98%，是國家的護國山脈，未來會關注新興科技發展、ESG社會責任趨勢、2050年達到淨零排放等重要議題。（編輯：張均懋）1110210