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福島食品10/96

教育部：學校優先採購標章食材 肉蛋類一律國產

2022/2/12 10:16
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（中央社記者陳至中台北12日電）國民黨主席朱立倫11日在臉書貼文，指營養午餐食材仍有7%非國產。教育部今天重申，學校須優先採用3章1Q標章食材，其中肉類、蛋類一律採用國產品。

政府開放日本福島5縣食品進口，中國國民黨主席朱立倫11日在臉書貼文指出，「學校衛生法」第23條只規定「優先」使用國產品，行政院農業委員會也承認，學校午餐食材仍有7%非國產，呼籲讓孩子的健康受到更完整保障。

對此，教育部以文字回應中央社，重申「學校衛生法」第23條規定食材要採用中央農業主管機關認證的在地優良產品，教育部在學校午餐契約範本也明訂，食材採購要配合國產可溯源食材政策，優先採用具「3章1Q」標示食材。

教育部表示，校園午餐食材的肉類、蛋類，一律採用國產在地、具「台灣優良農產CAS」、「產銷履歷TAP」或「台灣農產品生產追溯QR code」的產品。肉類加工品或再製品，原料來源也應是國產在地的優良產品。

除了法令規範，教育部從110年度起也與農委會合作，強化學校午餐「吃在地，食當季」的低碳哩程飲食教育，並宣導環境永續發展目標，未來也會持續落實。（編輯：陳政偉）1110212

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