福島食品解禁改實質審查？政院：尊重立院職權

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北12日電）國民黨立院黨團要求攸關解禁福島5縣食品的行政命令，應從備查改為實質審查。政院官員今天表示，若有相關調整，會尊重立院職權。

政院8日宣布有條件解禁福島5縣食品，衛福部食藥署也於當日預告訂定「輸入日本特定食品應檢附輻射檢測證明向查驗機關申請查驗」草案、「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」草案，並預告廢止「公告日本受輻射污染地區生產製造之食品，暫停受理輸入報驗」，預告期至18日截止。

國民黨立院黨團要求，攸關解禁福島5縣食品的行政命令，應從備查改為實質審查。政院官員今天接受中央社記者詢問時表示，一旦立院對備查改審查有所決定，政院當然會尊重立院職權。

官員強調，政府合理調整對福島5縣食品的進口管制，涉及台灣邁向國際經貿組織的前提條件之一，有助於台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），盼外界支持國家政策順利推動，政院也會持續蒐集各界反應。

民進黨團幹事長鄭運鵬今天對中央社記者表示，行政院將廢止福島5縣食品禁令等相關草案送交立法院後，若國民黨團擬將行政命令備查改為審查，這是政治動作，但民進黨團尊重。

根據立法院職權行使法，政府各機關依其法定職權或基於法律授權訂定的命令送達立法院後，應提報立法院會議。若出席委員認為命令有違反、變更或牴觸法律者，或應以法律規定事項而以命令定之者，如有15人以上連署或附議，即交付有關委員會審查。（編輯：黃瑞弘）1110212