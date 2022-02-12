日本福島食品解禁 盧秀燕視察市場要求標示產地

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中央宣布有條件解禁日本福島5縣食品輸台，台中市長盧秀燕（前右2）12日率隊前往建國公有零售市場視察攤商是否落實進口水產、水果、牛肉及菇類等產地標示。中央社記者郝雪卿攝 111年2月12日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中12日電）中央宣布有條件解禁日本福島5縣食品輸台，台中市長盧秀燕今天視察建國市場時表示，市府將以進口水產、水果、牛肉及菇類等食品列為重點查核對象，輔導攤商落實產地標示。

因應中央開放日本福島5縣食品進口，台中市政府祭出台中食安4大作為外，盧秀燕今天並率隊前往建國公有零售市場視察攤商是否落實進口水產、水果、牛肉及菇類等食品產地標示。

盧秀燕在視察過程中接受媒體聯訪時表示，日本福島5縣食品將進口，市府為把關、保障市民食安，已祭出加強查驗日本進口食品、動用第二預備金添購檢驗儀器量能6倍增、有疑慮食品不得入校園、加強查察產地標示等4大作為。

盧秀燕指出，今天是週末假日，也是採買高峰，市府已加強稽查全市賣場、超市、量販場所及傳統市場，輔導張貼國外進口水產品、蔬果及乳製品產地標示，嚴守食安、加強稽查，確保市民健康。

被問到台中港有4名外籍船員確診COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）時，盧秀燕表示，疾管署已將確診者送到台中集中檢疫所，且4名船員沒有台中境內的足跡史，同船其餘12名船員採檢陰性，疾管署也要求留在船上隔離，不得下船，相對而言此案是安全的，請市民朋友不要擔心。

對於中台灣元宵燈會將於今晚正式開幕，是否採取相關防疫措施，盧秀燕說，相較其他縣市，台中疫情相對平穩，因此大型活動、開學及民間活動皆照常進行，市府會在活動中做好防疫工作；但因為各縣市人流相互流動，希望大家到台中都要落實防疫規定。（編輯：謝雅竹）1110212