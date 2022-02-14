福食解禁藍盼標準比照韓國 綠：台灣更嚴格

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行政院宣布有條件解禁福島5縣食品，國民黨團14日表示，開放標準必須比照韓國，增訂禁止進口水產品、乳製品、嬰幼兒製品。民進黨團幹事長鄭運鵬（中）、書記長陳歐珀（左）與副幹事長黃世杰（右）隨後召開輿情回應記者會，強調台灣不會進口核食，且台灣的輻射標準比韓國嚴格。中央社記者徐肇昌攝 111年2月14日

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（中央社記者王承中、王揚宇台北14日電）行政院宣布有條件解禁福島5縣食品，國民黨團今天表示，開放標準必須比照韓國，增訂禁止進口水產品、乳製品、嬰幼兒製品。民進黨團幹事長鄭運鵬指出，不會進口核食，且台灣的輻射標準比韓國嚴格。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、首席副書記長李德維、副書記長謝衣鳯、吳怡玎及立委林奕華今天在立法院召開「不吞核食 捍衛食安 韓國行 台灣不行？」記者會。

曾銘宗表示，台灣是日本出口農林水產品第3多的國家，換算成人均進口產值甚至排名第1，標準應更嚴格，國民黨團認為，開放的標準及相關作業要比照韓國，這是最卑微的要求，食安沒有顏色，希望蔡政府不要泛政治化，國民黨團的目的只是確保全民健康。

李德維指出，各地方政府的食品安全自治條例可以阻擋核食入校，但行政院卻說地方自治條例不可牴觸中央法規，但大法官釋字第738號解釋就打臉行政院，憲法保障地方的自治精神，要能夠因地制宜並符合公眾利益。中央所規定的是低標，而各縣市在地方自治的範疇可以有更高標準。

另外，針對日本進口食品管制措施，國民黨團提出五要求、六主張。五要求分別是，增訂禁止進口項目，包括福島五縣水產品、乳製品、嬰幼兒製品；落實禁止核食進口，福島五縣食品進口輻射零檢出；校園食品輻射零檢出、建立核食受害賠償機制及行政命令備查改審查。

六主張為，政府定期赴日查驗、建置福島五縣食品無輻射標章、要求日本政府出具官方安全證明文件、維持日本九大類食品逐批檢驗、檢測驗出「銫137」即應加驗「鍶90」及全額補助地方政府購買輻射定量檢測儀器設備。

在國民黨團記者會結束後，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬、書記長陳歐珀跟副幹事長黃世杰召開輿情回應記者會。

鄭運鵬強調，台灣不會進口核食，而且台灣的檢驗標準比國際食品法典委員會（CODEX）、歐盟、美國、日本還嚴格，而且容許值越低，代表越嚴格。在乳品、嬰兒食品的碘131標準上，台灣是55，韓國是100，可以看出台灣的輻射標準比韓國嚴格；再者，在銫134與137的總和上，台灣不是比韓國嚴格，就是跟韓國一樣，像是在乳品及嬰兒食品上，台灣的容許值只有韓國的一半。

鄭運鵬認為，韓國跟日本本來就有多方面的貿易戰，在水產品這項，日本也把韓國的禁令提告到世界貿易組織（WTO）上，每個國家的國情都不同，國民黨每個都要用最高標準，但台灣大致上都是最嚴格標準。

針對國民黨團提到釋字第738號解釋，黃世杰則認為，國民黨團不應該重提要地方包圍中央，讓地方訂定更嚴格的標準，來破壞台灣跟各國談判貿易的成果；此外，大家除了看解釋文外，也要看解釋理由書，不能把電子遊戲場的設置條件與距離，延伸到所有議題、稱這些都是地方自治事項。

黃世杰說，應該由中央制定一致的規範，讓全國遵守，才是比較合理的做法，而非放任各地方無限上綱，不該只拿一套釋字的解釋就放大到所有議題，這是不正確的討論。（編輯：黃國倫）1110214