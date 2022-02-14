醫師公會智庫：福食解禁充斥惡意指控 願當溝通橋梁

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（中央社記者郭建伸台北14日電）日本福島5縣食品有條件解禁，中華民國醫師公會全聯會永續發展智庫今天表示，近日福島食品議題充斥惡意指控，但他們願意在關鍵性時刻站出來，作為政府與民眾溝通的橋梁，協助政策建言與理性監督。

中華民國醫師公會全聯會永續發展智庫、台灣韜略策進學會今天舉行「醫起GO台灣－從新冠防疫到福島食品解禁-台灣模式的價值與內涵」座談會，由台灣韜略策進學會副理事長張宇韶主持，並邀請醫師公會全國聯合會理事長、民進黨立委邱泰源，以及醫師公會全聯會永續發展智庫副執行長羅浚晅、行政院食品安全辦公室主任許輔、日本產經新聞台北支局長矢板明夫、前駐美代表處政治組長趙怡翔等人與會。

邱泰源表示，醫師公會全聯會配合政府全力防疫，一直與世界各國攜手建立更周全的醫療防疫體系；面對國家重大挑戰，包含四大公投及福島食品解禁等議題，醫師全聯會站在醫療專業、社會關懷及國家發展的角度，除了以醫療觀點為民眾健康做把關，也協助政府推動正確政策。

邱泰源表示，台灣與日本都是國際上醫療公衛先進的民主國家，也都為人民健康努力，在民主政體的架構之下，台日兩國面對防疫等挑戰互相支持，不斷調整找出最能夠保護國民健康，協助國家發展的策略。

羅浚晅表示，近日有些團體把福島食品解禁模糊為核食解禁，其中充斥大量的惡意指控與情緒煽動言語，這不是台灣社會期待的價值；社會不能無止境的紛亂，所以醫師公會決定站出來，持續發揮公民社會的中道力量，協助政策建言與理性監督。

羅浚晅表示說，台灣與日本在疫情中攜手互助，未來也應持續強化地緣政治及親善互惠，醫師公會全聯會智庫願意在關鍵時刻站出來，協助民眾正確選擇，把關民眾健康。

許輔表示，過去很多公民團體質疑，政府沒有風險評估怎麼能開放福島食品，但這幾年來已有逐步提升，包含累計6份風險評估調查，邊境檢查人力則從2011年46人提升到去年底的103人，並有7間能檢測食品輻射的實驗室，每年檢測量能達7萬件，並比照美豬在邊境抽樣逐批檢驗。

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矢板明夫表示，這次解禁日本福島食品是因為去年四大公投結果給予政府信心，說明台灣的民主已經成熟，並向全世界展現了台灣民眾相信科學、走向國際的決心。

趙怡翔表示，許多與台灣友好的日方人士過去認為，福島食品禁令是台日關係阻礙，如今總統蔡英文解禁福島5縣食品，不但排除台日關係的最大障礙外，更為台灣參與雙邊及區域貿易協定做足準備，不再讓非科學的政治因素阻擋台灣的外交及經貿發展。（編輯：蘇志宗）1110214