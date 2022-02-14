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政院：福食進口涉國際貿易 權歸中央非地方自治事項

2022/2/14 20:51（2/14 21:11 更新）
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行政院發言人羅秉成14日說，關於調整日本食品進口管制，事涉國際貿易與外交等中央政策，權歸中央、並非地方自治事項。圖為福島縣郡山市農產品直銷中心。（中央社檔案照片）
行政院發言人羅秉成14日說，關於調整日本食品進口管制，事涉國際貿易與外交等中央政策，權歸中央、並非地方自治事項。圖為福島縣郡山市農產品直銷中心。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳俊華台北14日電）針對開放日本福食議題，國民黨團主張依大法官釋字第738號保障地方自治精神，要能因地制宜。行政院發言人羅秉成今天說，此事涉國際貿易與外交等中央政策，權歸中央、並非地方自治事項。

國民黨立法院黨團今天舉行記者會，首席副書記長李德維指出，各地方政府的食品安全自治條例可阻擋核食入校，行政院卻說地方自治條例不可牴觸中央法規，但大法官釋字第738號解釋指出，憲法保障地方的自治精神，要能夠因地制宜並符合公眾利益。中央所規定的是低標，而各縣市在地方自治的範疇可以有更高標準。

羅秉成晚間回應表示，關於調整日本食品進口管制，事涉國際貿易與外交等中央政策，憲法第107條明文規定權歸中央立法並執行的專屬事項，並非地方自治事項；亦即，地方政府無權訂定自治條例排除適用。

羅秉成指出，如有地方自治條例違反這項憲法規定的權限劃分原則，就產生牴觸憲法與中央法規的情形，依地方制度法第30條第1項規定，應予函告無效或不予核定，且同條第4項規定，在直轄市就由行政院予以處理，在直轄市外的其他地方政府將由衛福部處理，權責都是法規明文清楚規範。

羅秉成表示，食品具有全國流通性，食品安全衛生標準涉及依據科學證據原則所作的風險評估及風險管理，具有全國一致性，即使依均權原則判斷，也應屬於中央事項。

羅秉成說，至於司法院釋字第738號解釋，是針對電子遊戲場與學校、醫院等設施應保持距離所為的考量，電子遊戲場固定座落在各地方轄區，而核照權限又歸地方政府，因此有「因地制宜」的地方立法空間，與食品具全國流通性及食品安全衛生標準具全國一致性的性質不同，二者不能相提並論，也無從比附援引釋字第738號解釋，應加以釐清，以免誤解。（編輯：林克倫）1110214

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