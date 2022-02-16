禁福島食品入嘉市 藍營議員提案禁售、綠批假議題

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國民黨嘉義市議員張秀華（左2）16日表示，中央將開放日本福島5縣市食品輸台，雖有邊境檢查，但她和議長莊豐安（右2）盼嘉市更嚴格把關，因而共同提案，修訂嘉市食安自治條例，列入全市不得輸入及販售福島5縣市食品，盼為市民食安做好把關。中央社記者姜宜菁攝 111年2月16日

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（中央社記者姜宜菁嘉義市16日電）行政院日前宣布日本福島5縣食品有條件解禁，國民黨嘉義市議員張秀華今天與無黨籍嘉義市議長莊豐安共同提案，列入全市不得輸入及販售福島等5縣食品，民進黨嘉義市議員未連署批假議題。

張秀華接受媒體聯訪時表示，中央開放日本福島5縣核災區食品進來台灣，雖然有邊境檢查，但她和議長希望嘉義市更嚴格把關，因而提案修訂嘉義市食安自治條例，不要讓核食進入嘉義市，為市民的食品安全做好把關。

張秀華進一步說明，提案修訂嘉市食安自治條例第6條，增列「本市轄內不得輸入、販售日本福島核災（福島、群馬、櫪木、茨城、千葉）食品」，及第12條違者可處新台幣3萬元以上、10萬元以下罰鍰。

張秀華指出，原訂今天提臨時動議交付三讀，但為不影響既定議程，因而此提案將於此次臨時會最後一天提案，目前獲得12名議員簽名連署，民進黨籍4名市議員未參與連署。

嘉義市議會民進黨團總召蔡文旭舉例，先前日本北海道草莓進口檢驗出農藥超標，就退運或銷毀，台灣出口到日本農產有農藥殘留也遭退貨；要用科學理性看待福島5縣的食品，沒理由設貿易障礙，地方政府也沒權力設限。

民進黨嘉市黨部主委黃露慧提到，中央相關法令從嚴，為民眾食安嚴格把關，一切以民眾優先，「沒有需求就不會進口」，批此提案為假議題。（編輯：陳仁華）1110216