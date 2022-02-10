府：總統1月與安倍通話 談及日本食品管制議題

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總統府表示，總統蔡英文（前）與日本前首相安倍晉三1月底透過越洋電話聯繫，就日本食品管制措施、台灣加入CPTPP及台日各面向交流等議題交換意見。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴于榛台北10日電）總統府發言人張惇涵今天表示，總統蔡英文與日本前首相安倍晉三1月底透過越洋電話聯繫，兩人就日本食品管制措施、台灣加入CPTPP及台日各面向交流等議題，深入交換意見。

日本富士電視台新聞網（FNN）今天報導，安倍晉三今年1月31日曾與蔡總統通電話，當時蔡總統表示將開放日本福島5縣食品進口，安倍則回應指出，台灣已跨越參加跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的障礙。

張惇涵下午透過媒體群組證實，蔡總統確實於1月底與安倍晉三有過越洋電話聯繫，除感謝安倍晉三長年力挺台灣，也請安倍轉達台灣政府及民眾，誠摯感謝日本政府及日本國會去年對台灣的疫苗援助與支持。

張惇涵表示，蔡總統也藉此機會，感謝首相岸田文雄帶領的團隊對於台灣的支持，包括台灣申請加入CPTPP所表達的歡迎與支持；這些都充分展現「台日友好」的情誼。

他說，蔡總統也與安倍晉三就日本食品管制措施、台灣加入CPTPP，以及台日各面向交流等議題深入交換意見，並期盼台日之間「善的循環」能夠持續深化在各項合作領域。（編輯：謝佳珍）1110210