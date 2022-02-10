更多編輯台推薦新聞：
羽生結弦跳出史上第一個4A：很高興留下讓人有感的痕跡
運動

羽生結弦跳出史上第一個4A：很高興留下讓人有感的痕跡

放棄清零改與病毒共存 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

放棄清零改與病毒共存 各國鬆綁防疫措施一次看

昆蟲當藥 黑猩猩用天然妙方為自己和同伴療傷
科技

昆蟲當藥 黑猩猩用天然妙方為自己和同伴療傷

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
福島食品
新聞專題
福島食品11/94

府：總統1月與安倍通話 談及日本食品管制議題

2022/2/10 17:57（2/10 18:25 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
總統府表示，總統蔡英文（前）與日本前首相安倍晉三1月底透過越洋電話聯繫，就日本食品管制措施、台灣加入CPTPP及台日各面向交流等議題交換意見。（中央社檔案照片）
總統府表示，總統蔡英文（前）與日本前首相安倍晉三1月底透過越洋電話聯繫，就日本食品管制措施、台灣加入CPTPP及台日各面向交流等議題交換意見。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北10日電）總統府發言人張惇涵今天表示，總統蔡英文與日本前首相安倍晉三1月底透過越洋電話聯繫，兩人就日本食品管制措施、台灣加入CPTPP及台日各面向交流等議題，深入交換意見。

日本富士電視台新聞網（FNN）今天報導，安倍晉三今年1月31日曾與蔡總統通電話，當時蔡總統表示將開放日本福島5縣食品進口，安倍則回應指出，台灣已跨越參加跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的障礙。

張惇涵下午透過媒體群組證實，蔡總統確實於1月底與安倍晉三有過越洋電話聯繫，除感謝安倍晉三長年力挺台灣，也請安倍轉達台灣政府及民眾，誠摯感謝日本政府及日本國會去年對台灣的疫苗援助與支持。

張惇涵表示，蔡總統也藉此機會，感謝首相岸田文雄帶領的團隊對於台灣的支持，包括台灣申請加入CPTPP所表達的歡迎與支持；這些都充分展現「台日友好」的情誼。

他說，蔡總統也與安倍晉三就日本食品管制措施、台灣加入CPTPP，以及台日各面向交流等議題深入交換意見，並期盼台日之間「善的循環」能夠持續深化在各項合作領域。（編輯：謝佳珍）1110210

延伸閱讀
日媒：安倍曾與蔡總統通話 指台已跨越CPTPP障礙福島食品解禁 總統重申嚴格把關：台灣不會進口核食福島5縣食品解禁 菇類仍禁止、乳製品須附雙證
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀