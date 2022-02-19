蘇貞昌：注意CPTPP會員國情況 盼早日達成目標

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（中央社記者賴于榛台北19日電）CPTPP昨天召開資深官員會議，對新成員入會案交換意見，但未明確說明是否觸及台灣。行政院長蘇貞昌今天表示，已責成行政院經貿談判辦公室注意CPTPP會員國的各種情況，正積極向前進，希望早日達成目標。

國史館與國家人權博物館今天主辦「戰後臺灣政治案件－美麗島事件史料彙編」新書發表會暨座談會，行政院長蘇貞昌應邀出席，會前也接受媒體時事聯訪。

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）昨天召開資深官員會議，會中雖針對一些經濟體的入會申請案交換意見，但未明確說明是否觸及台灣申請案。

蘇貞昌表示，加入CPTPP是台灣很重大的努力目標，日本前首相安倍晉三曾說，台灣開放福島食品已經跨越重大障礙，他也已責成經貿談判辦公室要注意各會員國的各種情況，積極向前進，希望早日達成目標。

行政院發言人羅秉成稍早也對中央社記者表示，將密切注意CPTPP後續動態發展，未來若有需要配合事項會積極辦理。

另外，北京冬奧組委會發言人嚴家蓉17日稱台灣是中國不可分割的一部分，遭國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）提醒，不要讓奧運牽扯上政治。

蘇貞昌說，中國始終趁各種機會，企圖混淆視聽，感謝國際善意糾正。他說，台灣是主權獨立的國家，也一再被評比是最自由、民主國家，盼大家一起努力，世界會更看見台灣。（編輯：楊蘭軒）1110219