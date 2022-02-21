工具機公會：今年出口樂觀 CPTPP可助關稅優惠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北21日電）台灣工具機暨零組件公會理事長許文憲表示，今年工具機出口相當樂觀，預計將以更強勁力道持續成長；期盼政府爭取CPTPP入會，透過洽簽互惠的貿易協定，可協助業者爭取關稅優惠。

台灣兩大工具機展首度結盟辦理的TIMTOS x TMTS 2022聯展，今天起至26日在台北南港展覽1館和2館盛大舉辦，共有950家參展廠商，使用5100個攤位，有62國超過千名國際買主線上預登，這也是今年全球首發的工具機展。

聯展今天上午舉行開幕典禮，台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長許文憲致詞表示，COVID-19疫情會流感化，國際商務運作將回到正軌，若今年匯率、航運、原物料維持穩定，對今年工具機出口相當樂觀，預計將會以更強勁的力道持續成長。

他呼籲，若台灣疫情趨於穩定，只要符合一定條件，隔離期希望從7天縮短至3天，政府單位也可審慎評估商務人士開放入境的可能性。

許文憲表示，製造業是台灣經濟、工業發展的基礎，去年9月政府已正式提出跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的入會申請，希望政府積極爭取其他會員國的支持。

許文憲指出，台灣工具機70%以上以出口為主，匯率和關稅會影響產業整體競爭力。透過洽簽互惠的貿易協定，可協助業者爭取關稅優惠。

許文憲指出，此次聯展，工具機公會規劃一系列智慧製造、微服務的產業論壇，由國際主要市場動態與產業政策來剖析台灣工具機產業發展數位升級轉型的機會與優勢。

他說，去年10月工具機公會發表工具機產業白皮書，希望提升工具機對國家關鍵製造業發展貢獻、促進工具機產業高值化和提升台灣在全球工具機產業影響力。他指出，工具機產業未來要朝向智慧化、數位升級轉型，提升附加價值。要賺智慧財，不要賺勞力財；不只賣機台，還要賣know-how。（編輯：郭無患）1110221