與美前防長對話 吳釗燮：盼加深對美關係洽簽FTA

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（中央社記者王慶剛台北23日電）外交部長吳釗燮接受美國前國防部長艾斯培視訊專訪，強調威權主義正在全球擴張，台灣會與美國深化合作，更強調，台美若洽簽自由貿易協定，將有助增加美國國內就業機會，拓展美國在印太地區佈局。

外交部今天透過新聞稿表示，吳釗燮於2月22日接受馬侃研究所（McCain Institute）傑出研究員、前美國防部長艾斯培（Mark Esper）視訊專訪，暢談民主國家合作遏制威權主義侵害的必要性 。

吳釗燮指出，台灣位處威權主義威脅的最前線，幾乎每日面對中國以軍機擾台等各種「灰色地帶」手段壓迫，台灣政府與人民深刻瞭解保衛國土與民主制度的自身責任，對全球民主陣營的意義重大，台灣會持續發展不對稱戰力，並提升自我防衛能力。

吳釗燮強調，台灣身為美國可靠的夥伴及世界的良善力量，也將持續加深與美國的緊密夥伴關係，並對維護民主自由做出貢獻。

吳釗燮進一步表示，美國及許多國家的「一中政策」，與中國所謂「一中原則」的內涵不同，許多理念相近國家也瞭解民主台灣與威權中國互不隸屬的事實，並在此基礎上與台灣進行交流與合作。

但中國刻意錯誤引用1971年聯合國大會第2758號決議，將台灣排除在世界衛生組織（WHO）等聯合國體系之外，已成為台灣參與國際組織的最大阻礙。美國政府官員近日公開表達不認同中國誤用聯大第2758號決議，台灣期盼美國及理念相近國家繼續協助台灣擴大國際參與，並做出貢獻。

對於台灣爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），吳釗燮強調，台灣積極推動參與區域經濟整合，符合CPTPP的高標準，期盼CPTPP成員國正面考慮台灣入會案。同時，台美若洽簽「自由貿易協定」（FTA），將有助於增加美國國內就業機會，拓展美國在印太地區經貿戰略佈局，值得台美雙方推動。

美國智庫「馬侃研究所」是由已故聯邦參議員馬侃（John McCain）創辦，透過舉辦高層對話或論壇，強化民主聯盟的連結及捍衛自由人權。

吳釗燮的專訪影片已於台北時間23日午夜12時至12時55分播出，可在馬侃研究所的youtube頻道觀看（https://youtu.be/Ei6QdNb2jqM ）。（編輯：郭無患）1110223