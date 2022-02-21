福島食品行政命令將送立院 備查擬改委員會審查

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（中央社記者郭建伸、蘇龍麒、王揚宇台北21日電）衛生福利部食品藥物管理署今天公告福島5縣食品解禁輸台相關行政命令，依法將送往立法院備查，近期將排入立法院會報告事項；國民黨團提出多項篩檢標準，並要求行政命令備查改審查。

食藥署今天公告「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」，及發布「輸入日本特定食品應檢附輻射檢測證明向查驗機關申請查驗」，並自即日生效，即福島縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、千葉縣的食品可開放進口。

立法院職權行使法明定，各機關依其法定職權或基於法律授權訂定之命令送達立法院後，應提報立法院會議；出席立委認為行政命令有違反、變更或牴觸法律者，或應以法律規定事項而以命令定之者，如有15人以上連署或附議，即交付有關委員會審查。

立法院職權行使法也明定，各委員會審查行政命令，應於院會交付審查後3個月內完成，逾期未完成者，視為已審查。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗受訪表示，食安沒有顏色，國民黨團針對日本進口食品管制措施提出五要求、六主張。

曾銘宗說，五要求分別是，增訂禁止進口項目，包括福島五縣水產品、乳製品、嬰幼兒製品；落實禁止核食進口，福島五縣食品進口輻射零檢出；校園食品輻射零檢出、建立核食受害賠償機制及行政命令備查改審查。

至於六主張，曾銘宗表示，包含政府定期赴日查驗、建置福島五縣食品無輻射標章、要求日本政府出具官方安全證明文件、維持日本九大類食品逐批檢驗、檢測驗出「銫137」即應加驗「鍶90」及全額補助地方政府購買輻射定量檢測儀器設備。

曾銘宗說，行政命令改交委員會審查後，希望實質審查，並將國民黨主張的檢驗銫、鍶作成決議，督促行政部門落實相關主張。

曾銘宗表示，若行政院近日能具體回應國民黨團的五要求、六主張，立法院25日開議時，國民黨不會阻擋行政院長蘇貞昌的施政報告。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今天受訪表示，行政命令備查改審查的情形很常見，民進黨團尊重國民黨團要求，但需檢視國民黨團的提案內容，至於未來委員會審查攻防則看情況見招拆招。（編輯：張均懋）1110221