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福島食品
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福島食品11/105

食藥署公告開放福島5縣食品進口 重申3原則3配套

2022/2/21 10:34（2/21 10:54 更新）
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衛福部食藥署21日公告開放日本福島5縣食品進口。（中央社製圖）
衛福部食藥署21日公告開放日本福島5縣食品進口。（中央社製圖）
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（中央社記者江慧珺台北21日電）衛福部食藥署今天公告開放日本福島5縣食品進口，重申3原則及3配套；預告期間接獲各界意見，近半數表達支持，衛福部將持續把關，不符合規定一律退運或銷毀，不會流入市面。

衛生福利部食品藥物管理署今天公告「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」，及發布「輸入日本特定食品應檢附輻射檢測證明向查驗機關申請查驗」，並自即日生效，即福島縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、千葉縣的食品可開放進口。

衛福部指出，政府以「回歸科學檢驗、比國際標準更嚴格、為食安把關」3原則，及「『禁止特定地區進口』改為『禁止特定品項進口』、針對具風險品項，要求提供雙證（輻射證明及產地證明）、福島等5縣食品於邊境逐批檢驗」3配套，積極建立完整食安管理，維護民眾飲食安全。

衛福部說明，即日起將調整對日本食品管制措施，由現行地區管制，改為風險產品管制，包括禁止進口日本國內限制流通的產品，以及福島5縣的野生鳥獸肉、菇類與漉油菜。

此外，具風險食品應檢附輻射檢測證明及產地證明，即檢附雙證，包含福島5縣開放品項的產品，宮城縣、岩手縣、山梨縣、靜岡縣的菇類，宮城縣、岩手縣的水產品，靜岡的茶類產品，以及宮城縣、埼玉縣、東京都的乳製品、嬰幼兒食品。

衛福部說明，日本食品進口管制調整措施的預告期間，總共接獲36則意見，其中17則（47.2%）支持、4則（11.1%）反對及15則（41.7%）提出建議或詢問草案內容，支持者遠多於反對者，衛福部均予以回應及說明。

衛福部強調，將持續把關並依據產品風險及「食品及相關產品輸入查驗辦法」相關規定，於邊境查驗符合規定者，始得輸入；查驗不符合規定者，一律退運或銷毀，不會流入國內市場，確保輸入食品安全。（編輯：陳政偉）1110221

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