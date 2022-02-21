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福島食品11/106

福島5縣食品開放進口 陳時中：輻射檢驗量能足夠

2022/2/21 15:23（2/21 16:33 更新）
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日本福島5縣食品21日起開放進口，衛福部長陳時中表示，估計食品輻射檢驗量1年會增加8000件、總數達約2.5萬件，而台灣輻射檢驗量能約6.9萬件，故可完整檢驗。圖為民眾於日式連鎖超市採買日本進口食品。中央社記者趙世勳攝 111年2月21日
日本福島5縣食品21日起開放進口，衛福部長陳時中表示，估計食品輻射檢驗量1年會增加8000件、總數達約2.5萬件，而台灣輻射檢驗量能約6.9萬件，故可完整檢驗。圖為民眾於日式連鎖超市採買日本進口食品。中央社記者趙世勳攝 111年2月21日
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（中央社記者江慧珺台北21日電）日本福島5縣食品今天起開放進口，衛福部長陳時中今天表示，估計食品輻射檢驗量1年會增加8000件、總數達約2.5萬件，而台灣輻射檢驗量能約6.9萬件，故可完整檢驗。

衛生福利部食品藥物管理署今天公告「停止輸入查驗日本食品品項別及其生產製造地區」，及發布「輸入日本特定食品應檢附輻射檢測證明向查驗機關申請查驗」，並自即日生效，即福島縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、千葉縣的食品可開放進口。

日本福島5縣食品解禁，媒體今天在疫情記者會上提問，每天輻射檢驗量能、查核人力是否足夠，以及相關標示是否夠清楚，不會讓民眾看到日本食品就不敢吃。

身兼中央流行疫情指揮中心指揮官的衛福部長陳時中回應，以往1年食品輻射檢查量約1.7萬件，今天起宣布開放後，預估可能多約8000件，共約2.5萬件。而目前國內輻射檢驗量能約6.9萬，故可完整檢驗。

標示部分，陳時中說，標示有一定的規定，販賣商若要避免民眾因不了解而不敢購買或使用，自然會標示更清楚，甚至比政府要求的更清楚，讓大家更能辨識。

媒體也提問，外界認為政策預告期只有10天，蒐集意見僅30多則，背棄2018年的公投結果，質疑開放正當性，並詢問首批福食估計何時到貨。

陳時中強調，福島5縣食品議題曾經公投，即有好上百萬人曾參與過這項議題，故不能說對議題不了解，只是各有想法跟立場。

陳時中說，預告期雖只有10天，但這不是新的議題，若有強烈反對意見可透過平台反映。他說，福島食品解禁預告期的反映意見有17件贊成、4件反對，15件提出相關精進意見，他認為與原本公告方向並無違背。

陳時中強調，政府開放福島食品根據，是在國際標準、科學證據，且符合人民健康把守食安的前提下開放。至於福島食品何時進口，陳時中表示，前段時間曾聽說有業者要進口，但他確實不知道商務情況。（編輯：陳清芳）1110221

衛福部食藥署21日公告開放日本福島5縣食品進口。（中央社製圖）
衛福部食藥署21日公告開放日本福島5縣食品進口。（中央社製圖）
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