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福島食品
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福島食品14/111

解禁福島5縣食品 蘇貞昌：較國際更嚴絕不進核食

2022/3/1 09:11（3/1 13:36 更新）
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立法院1日邀請行政院長蘇貞昌（圖）專案報告福島食品進口，蘇貞昌表示，台灣絕對不會進口核食，依照「國際標準、科學證據」，是政府處理日本福島週邊食品最重要的準則，將以「三原則、三配套」為國家食安、民眾健康嚴格把關。中央社記者張皓安攝 111年3月1日
立法院1日邀請行政院長蘇貞昌（圖）專案報告福島食品進口，蘇貞昌表示，台灣絕對不會進口核食，依照「國際標準、科學證據」，是政府處理日本福島週邊食品最重要的準則，將以「三原則、三配套」為國家食安、民眾健康嚴格把關。中央社記者張皓安攝 111年3月1日
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（中央社記者王承中台北1日電）日本福島5縣食品開放進口，根據行政院送達立法院的書面報告，行政院長蘇貞昌表示，台灣絕對不會進口核食，依照「國際標準、科學證據」，是政府處理日本福島週邊食品最重要的準則，採取比國際標準更嚴格的措施。

政府日前宣布開放日本福島5縣食品進口，立法院朝野黨團在2月25日協商決定，今天邀請蘇貞昌赴立法院專案報告福島食品進口及因應俄烏衝突。

根據行政院送達立法院的書面報告指出，蘇貞昌表示，台灣絕對不會進口核食，依照「國際標準、科學證據」，是政府處理日本福島週邊食品最重要的準則，採取比國際標準更嚴格的措施，以「三原則、三配套」，合理調整日本食品管制措施，未來也會以最周全的準備，做到滴水不漏，為國家食安、民眾健康嚴格把關。

蘇貞昌指出，台灣要打開經貿大門，與世界做生意，不能無視國際標準，要加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），就要讓世界與該各成員國相信台灣會遵守其高標準規範。去年公投結果顯示，政府對食安的把關已獲得多數民眾支持，清楚向世界展現，台灣願意接受國際標準，迎向高標準國際經貿體系的決心。

蘇貞昌表示，到去年底，全世界只剩台灣與中國全面禁止日本福島等5縣所有的食品進口，包含美國及所有CPTPP會員國已完全解除管制，歐盟也大幅放寬限令，就連港澳地區也放寬管制，世界都回歸以科學證據及國際標準為原則。

蘇貞昌指出，台灣所訂的食品放射能污染容許量標準，是依據國際風險估算模式評估，考量人體攝食暴露風險，並參考國際標準訂定，相較於國際食品法典委員會、歐盟、美國及加拿大等國的標準更為嚴格。

蘇貞昌表示，過去10年來，政府針對日本輸台食品嚴謹檢驗，經檢測18萬件日本進口食品，其輻射殘量全數合格。政府也於2016至2020年完成6份風險評估及調查，確認最大風險暴露值均低於國際輻射防護委員會所訂標準，用科學證據確保無風險健康疑慮。（編輯：郭無患）1110301

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