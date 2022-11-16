因應日本福島等食品進口 台南啟動輻射檢測系統

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（中央社記者張榮祥台南16日電）因應日本福島等食品進口，台南市長黃偉哲今天宣布啟動食品輻射檢測系統，由台南市政府自行全面執行食品輻射檢測，建立大台南食安信心。

黃偉哲今天在「啟動輻射檢測，拒絕輻食入口」記者會中宣布，市府自行執行食品輻射檢測正式啟航，讓台南在最短時間建立輻射食品檢測量能。

黃偉哲指出，他不希望食安新聞過了就沒事，大家只在意輻食從哪個國家進來，但台南檢驗不分國家，全面檢驗及把關，進一步保障市民健康。

黃偉哲表示，台南是美食之都，嚴格把關食安責無旁貸，歷年食安事件如手搖飲茶葉殘留農藥、順丁稀二酸化製澱粉、廢食用油攙偽等，未重挫台南食安管理信心，反而配合中央政策打擊不法，讓消費者安心享用台南美食。

台南市政府發布新聞稿指出，台灣對日本食品消費量大，國人相當關心食品輻射安全，市府因應日本福島等食品進口，動用第二預備金購置「食品輻射檢測系統－加馬能譜儀」，建立食品輻射檢測服務。

市府衛生局表示，台南對日本進口食品輻射安檢，除加強產地標示查核，也執行產品抽驗，近5年共查核4448件，檢測465件，含括食用油、蔬果類、乳製品、飲料類、穀類、調味醬料、餅乾、麵粉製品、豆類製品、嬰幼兒輔助食品等，全數未檢出輻射污染。

如今台南市建置「加馬能譜儀輻射檢測系統」，自行執行檢測，可縮短檢驗天數，提供即時完善檢驗把關。（編輯：陳仁華）1111116