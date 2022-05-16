福島食品進口共180批 衛福部：無輻射超標

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（中央社記者郭建伸台北16日電）衛福部次長薛瑞元今天表示，政府自2月21日開放進口福島5縣食品，截至5月13日，進口180批都逐批檢驗，沒有一批輻射超標；其中22批不合格，1批是草莓農藥超標，21批是中文營養標示不合格。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天舉行「日本核食解禁對國人健康的影響與危害」公聽會，邀集相關部會代表及專家學者與會。

台北醫學大學教授陳俊榮表示，福島核電廠事故引發的輻射污染風險，至今仍影響消費意願，台灣政府應持續監控輸入的食品；雖然風險逐年降低，但如野生的肉品與菇類仍有特定風險，而消費者有知的權利，應明白標示。

台灣預防醫學學會理事長陳宜民表示，民眾擔心的是政府有沒有好好把關，但政府僅預告10天就開放福島食品，反映風險評估與管理明顯不足，而目前也沒有輻射食品對孕婦及嬰兒的本土研究，認為相關研究不應用次級資料推算。

薛瑞元在綜合答覆時表示，現在開放的措施是針對福島5縣市沒有輻射污染的食品，台灣沒有開放核食和輻食，若外界指教有誤，可能會與事實不符。

外界批評沒有實際研究評估核食對孕婦和胎兒的風險，僅用模型推估，薛瑞元表示，研究不可能讓孕婦吃下含有輻射的食品，再去觀察有無畸胎，這有違研究倫理，一定得用次級資料推算。

薛瑞元表示，從政府2月21日開放福島5縣食品進口，截至5月13日，福島5縣進口到台灣的食品共180批，都採逐批檢驗，沒有一批有輻射超標情形；其中158批合格，22批不合格，但不合格原因不是輻射超標，1批是草莓農藥超標，21批是中文營養標示不合格。（編輯：蘇志宗）1110516