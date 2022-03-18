福島食品進口 高市府將加強查驗、揭露資訊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄18日電）高市府今天在議會進行食安查驗專案報告，議員質詢如何把關福島食品。市長陳其邁表示，高雄檢驗量能達每年萬件，並要求日本食品標示都府道縣，也會加強查驗、即時揭露資訊。

高雄市長陳其邁今天率市府團隊到議會進行舉行「高雄市食品安全查驗」專案報告，由衛生局長黃志中報告。

黃志中表示，為把關食安，市府從源頭管理、生產及後市場管控著手，並有針對校園午餐安全制定方針。因應開放日本輸入食品，市府將加強標示查驗、產品抽驗檢測、強化檢驗量能，也會即時揭露資訊，並且針對漁港魚市、農產品都有進行抽驗。

國民黨籍議員陳麗娜質詢指出，針對福島地區食品開放進口，市府有義務加強標示，要求市府於現有「食安地圖」網站新增核食檢驗資訊，供民眾查詢。

對此陳其邁說，會盤點及加強食安地圖資訊，且所有日本進口食品都要標示都府道縣，可以從標示清楚辨識來源，若沒有標示或偽造不實會從嚴查辦。

國民黨籍議員陳美雅質詢要求，市府針對福島地區水產、乳製品、嬰兒食品等應嚴格把關、逐批檢驗，做到「零檢出」。國民黨籍議員童燕珍也說，國民黨團針對福島核食有「零檢出、設專區、要標示」等3大要求，建議市府參考台中市4大食安作為，並設置專門網站供民眾快速查詢。

陳其邁回應，針對福島食品的檢驗標準是中央根據風險評估訂定，比國際還嚴格。高雄市也比其他縣市更快的採購加馬能譜儀，自己有檢驗量能，現在衛生局自己1年可驗620件，加上與其他研究機構合作，最多可以做到1年1萬件的檢驗量能。

國民黨議員李雅靜認為以衛生局現有規劃，檢驗人力及量能恐不足；無黨籍議員黃捷也關切市府檢驗量能及人力能否負荷。對此陳其邁表示，將根據邊境查驗檢出率評估風險、調整整體查驗密度，希望能從邊境查驗及溯源管理減低社區風險。

國民黨籍議員宋立彬則要求市府保證學童營養午餐應強制使用國內食品，不使用進口食材，保障校園食安。陳其邁回應，校園營養午餐應優先使用在地優良農業產品，並禁止使用含基因改造、或是如受輻射污染的食品原料，會持續督導各校採用國產可溯源食材，建立系統化校園食材資訊及查核制度，保障學童餐食新鮮及安全。

民進黨籍議員林智鴻等人則在會中呼籲，應該以科學、理性的方式看待福島食品，勿製造恐慌。（編輯：黃世雅）1110318