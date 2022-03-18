談福島食品進口 陳其邁：照顧市民健康為最大考量

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高雄市長陳其邁（右）18日針對食安工作表示，會以食品安全、照顧市民健康當作未來開放福島食品進口的最大考量，不論是追蹤溯源或是生產、市場管理，市府都會加強監督管理機制。中央社記者曾以寧攝 111年3月18日

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（中央社記者曾以寧高雄18日電）高雄市長陳其邁今天針對食安工作表示，會以食品安全、照顧市民健康當作未來開放福島食品進口的最大考量，市府也跟成大、屏科大合作提高檢驗量能、並加強市場監督管理。

高雄市議會第3屆第7次定期大會今天開議，陳其邁率市府人員早上到場開幕，下午將到議會進行「高雄市食品安全查驗」專案報告。

陳其邁上午在議會接受媒體聯訪表示，市政府會以食品安全為最重要考量，把照顧市民健康當作未來開放日本福島地區5縣部分食品進口時最大考量，不論是追蹤溯源或是生產、市場管理，市府都會加強監督管理機制。

他也說，現在全國檢驗量能每年可達6萬9000多檢查次數，高雄市除了衛生局檢驗量能外，也跟成功大學、屏科大等機構有策略聯盟，最高1年可達到1萬件，會持續提高檢驗量能，加強食品管理力道、保障市民健康。

今天議會開議下午馬上施政報告，陳其邁表示，尊重議會決定，民主政治裡，市政府希望能有更多機會對議會報告，也是對民意的負責，在專案報告裡面也會跟議員說明，在食品安全管理的做法與措施。

以徐尚賢為首的民間鬥士團體今天上午也到議會前陳抗抵制福島地區食品。他說，開放萊豬進口後，尚未看到政府設立萊豬專區，也沒見豬肉商標註肉品含有萊克多巴胺，無法相信未福食開放進口後會有明確標示。因此邀請高雄市議員簽名表達堅決抵制福島地區食品進入高雄。（編輯：郭諭儒）1110318