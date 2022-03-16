藍委批疫情死800人還要進口福食 陳時中：不要牽拖

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（中央社記者郭建伸、王承中台北16日電）立法院5委員會今天聯席審查攸關福島食品的行政命令，國民黨團今天杯葛委員會圍堵衛福部長陳時中，立委鄭麗文指去年疫情800多人死亡，今年卻開放福島食品，陳時中動怒回擊「不要牽拖」。

陳時中會後坦言，他個人修養還要再改進，疫情死了800多人，當然他們都心很痛，但要看看世界想想台灣。

立法院社會福利及衛生環境、經濟、外交及國防、財政、教育及文化等5個委員會今天聯席審查福島5縣食品行政命令，但國民黨團在會議開始前占據主席台，要求先召開公聽會再審查，導致會議無法進行。

國民黨團占據主席台期間，國民黨立委鄭麗文、楊瓊瓔、陳玉珍圍住坐在備詢位置的陳時中，要求政府應嚴格把關福島食品。鄭麗文痛批，政府應挺起腰桿，不能遇到日本就軟下來，更直指去年疫情死了800多人，今年還要開放福食。

陳時中原本都坐著回答國民黨立委，但聽到鄭麗文提到疫情，則憤而起身回批這是不實指控，要求鄭麗文「不要牽拖」，他們都沒有忘記因疫情多少人死亡，場面一度火爆。

委員會散會後，陳時中在會議室外接受媒體訪問。他表示，在野黨有其意志，他予以尊重，但還是要站在理性角度，不要偏離主題；在野黨提出的主張，行政單位都仔細拜讀，每一項都去了解可行性，進入審查程序後，他將再與立委說明。

媒體詢問陳時中，稍早遭國民黨立委鄭麗文等人圍堵時，一度站起來大吵，是否真的動怒。

陳時中說，他個人修養還要再改進，但今天議程是日本食品輸入問題，鄭麗文提到疫情死了800多人，當然他們都心很痛，但要看看世界想想台灣，政府多努力做才能維持這樣成績，不能一口把他們抹滅，這樣說法不公平。

媒體詢問，國民黨團提出「五要求、六主張」，有沒有認為哪幾項較難做到。

陳時中表示，國民黨團要求零檢出，但現在所有的東西都沒有零風險，都是在可控制的低風險、對人體沒有產生危害前提下生產食品與藥品；就像COVID-19到後期，也漸漸不會走向零檢出，把它控制在一定的風險，讓疫情不要爆發，這樣經濟、疫情能夠併存。

陳時中強調，疫情跟食品當然不能類比，但都不會有「零」的概念。

對於國民黨團提出開放福食要比照韓國標準，陳時中表示，韓國的標準可讓台灣參考，韓國與台灣的不同的是，當測到銫137時，必須加驗其他核種，但就他的看法而言，這屬於貿易障礙。

陳時中表示，現在大家最常說為何不驗鍶90，但一來檢驗期大概都要7到21天，其次是銫134與137在核種中約占88%，剩餘12%屬其他核種，至於鍶僅占千分之3。

陳時中說，指標個案定出來後，就可推算其他相關物質比例，並回推可能傷害，再訂出1公斤幾貝克的標準，並以民眾飲食習慣訂定1年攝取量不超過1毫西弗，因此科學上是安全。（編輯：蘇龍麒）1110316