藍杯葛福島食品行政命令 朝野同意先開公聽會再審查[影]

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立法院社會福利及衛生環境、經濟、外交及國防、財政、教育及文化等5個委員會16日聯席審查福島5縣食品行政命令，但國民黨團在會議開始前占據主席台，要求先召開公聽會再審查。中央社記者鄭清元攝 111年3月16日

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（中央社記者郭建伸、王承中台北16日電）立法院5委員會今天聯席審查攸關福島食品的行政命令，國民黨團今天杯葛委員會圍堵衛福部長陳時中。經過協商，朝野黨團同意先開公聽會再審查，公聽會擇期公布，17日先改為勞動部業務報告。

立法院社會福利及衛生環境、經濟、外交及國防、財政、教育及文化等5個委員會今天聯席審查福島5縣食品行政命令，但國民黨團在會議開始前占據主席台，要求先召開公聽會再審查，導致會議無法進行。

占據主席台期間，國民黨立委鄭麗文、楊瓊瓔、陳玉珍圍住坐在備詢位置的陳時中，要求政府應嚴格把關福島食品。鄭麗文痛批，政府應挺起腰桿，不能遇到日本就軟下來，更直指去年疫情死了800多人，今年還要開放福食。

陳時中原本都坐著回答國民黨立委，但聽到鄭麗文提到疫情，則憤而起身回批這是不實指控，要求鄭麗文「不要牽拖」，他們都沒有忘記因疫情多少人死亡，場面一度火爆。

不過經過協商，朝野黨團同意先開公聽會再審查，公聽會擇期公布，17日先改為勞動部業務報告。

委員會散會後，陳時中在會議室外接受媒體訪問。他表示，在野黨有其意志表示，他予以尊重，但還是要站在理性角度，不要偏離主題；在野黨提出的主張，行政單位都仔細拜讀，每一項都去了解可行性，進入審查程序後，他將再與立委說明。

媒體詢問陳時中，稍早遭鄭麗文等人圍堵時，一度站起來大吵，是否真的動怒。

陳時中說，他個人修養還要再改進，但今天議程是日本食品輸入問題，鄭麗文提到疫情死了800多人，當然他們都心很痛，但要看看世界想想台灣，政府多努力做才能維持這樣成績，不能一口把他們抹滅，這樣說法不公平。（編輯：蘇龍麒）1110316

影片來源：中央社

立法院5委員會16日聯席審查攸關福島食品的行政命令，國民黨團杯葛委員會圍堵衛福部長陳時中（右），陳時中一度起身與國民黨立委爭辯，場面火爆。中央社記者鄭清元攝 111年3月16日