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核廢水觀察團為福島食品背書？ 原能會澄清無關聯

2022/3/24 19:21
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（中央社記者曾智怡台北24日電）日本擬於明年春天排放福島核廢水，台灣專家觀察團已抵日展開查訪行程，外界質疑有為福島五縣食品安全背書意義。原能會澄清，觀察團並未包含食藥署成員，且赴日目的是了解含氚廢水排放與監測資訊，與日本食品進口並無關聯。

原能會昨晚表示，台灣規劃籌組的專家觀察團已抵達日本東京，會在今天展開行程，了解日本政府含氚廢水排放作業動態。

聯合新聞網報導，政府各級訪問團出國每天絡繹於途，極少見過政府發稿報告「訪問團到了」，這樣曖昧的姿態，很難想像這樣的「觀察團」能有執行福島核廢水排海的調查作用？

報導內容指出，蔡政府對這個團姿態如此貼心，出發點不難理解，「觀察團」日本之行回來，要為日本核食進口台灣不受福島核廢水排海的安全疑慮背書，因而極端「呵護」訪問團的尊嚴。

對此，原能會晚間澄清，會在官網發布入境訊息，是由於原能會主委謝曉星21日於立法院接受質詢時，朝野委員要求每天均應發布訊息說明觀察團行程，基於尊重民意機關意見，才有此動作。

原能會表示，觀察團是因公出國，後續會須依規定提出出國報告，屆時報告將明列團員姓名與職稱；另外，原能會已於21日說明，觀察團由原能會核能研究所副所長率團，團員來自原能會、核能研究所及輻射偵測中心。

針對本團與福島五縣食品進口有無連結，原能會說明，由於本次觀察團團員並未包含來自食藥署的成員，且本團赴日目的是透過實地查訪，了解福島核災含氚廢水排放及監測作業資訊，以供國內因應措施研擬參據，與日本食品進口台灣並無關聯，特此澄清。（編輯：潘羿菁）1110324

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