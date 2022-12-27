福島5縣食品進口 地瓜乾、冷凍栗子醬驗出微量輻射遭勸退關

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福島5縣食品進口開放，27日邊境輻射檢測結果顯示，2款分別來自櫪木、茨城的地瓜乾、冷凍栗子醬，驗出含微量輻射銫-137等，已勸導退關。圖為日本賣場內的食品。（中央社檔案照片）

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（中央社記者沈佩瑤台北27日電）衛福部食藥署今年2月公告開放福島5縣食品進口，今天邊境最新輻射檢測結果顯示，2款分別來自櫪木、茨城的地瓜乾、冷凍栗子醬，驗出含微量輻射銫-137等，均已勸導業者退關。

日本美食深受台灣民眾喜愛，但在2011年3月11日發生日本福島核電廠事故後，台灣禁止福島5縣食品將近11年，直到今年2月21日食藥署發布「輸入日本特定食品應檢附輻射檢測證明向查驗機關申請查驗」，並自即日生效，福島縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、千葉縣的食品解禁，開放輸入。

食藥署每天公布日本輸入食品輻射檢測數據，根據最新結果，來自櫪木的地瓜乾驗出「銫-134」1.0貝克/公斤、「銫-137」40.8貝克/公斤、「銫-134+銫-137總和」41.8貝克/公斤。

從茨城進口的冷凍栗子醬則被驗出含有「銫-137」7.8貝克/公斤、「銫-134+銫-137總和」7.8貝克/公斤。

食藥署表示，這2件產品被歸類在「其他食品」類，輻射檢出未超過限量100貝克/公斤，但均已勸導業者退關。

今年檢出微量輻射的日本食品，還有冬菇、香菇粉、舞菇片、乾香菇、濃縮藍莓果汁、蒟蒻粉、銀魚等，分別來自於日本鳥取、山形、長野、德島、群馬等地區，都是檢出微量的「銫-137」及「銫-134與銫-137總和」。（編輯：管中維）1111227