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營養補給益舒注射液主成分含量不足 回收47萬瓶

2022/8/25 10:45（8/25 10:59 更新）
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（中央社記者沈佩瑤台北25日電）食藥署今天公布，信東生技所產的處方用營養補給「美達研－益舒注射液」主成分含量不足，將於9月16日前回收共19批、47萬瓶，民眾對藥品有任何疑慮，應盡速回診與醫師討論。

衛生福利部食品藥物管理署今天下午公布最新藥品回收警訊，信東生技股份有限公司生產的「美達研－益舒注射液VITAGEN-S INJECTION」，部分批號藥品在進行安定性試驗時，發現主成分含量項目不符合規格，即起回收下架。

食藥署藥品組科長洪國登接受媒體聯訪表示，「美達研－益舒注射液」是處方藥，用於營養補給，主成分為葡萄糖、B群跟維他命C等，屬於注射劑，年度健保申報量約7000瓶。

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洪國登說，原本效期24個月，但廠商進行安定性試驗時，發現部分批號的主成分含量沒辦法撐到2年，決定調整效期為18個月，為了避免和市面上效期有所出入，因此全面回收。

洪國登表示，業者必須在9月16日前回收包括3MA0173、3MC2778、3MC3081、3MP1798、3MP1899、3MP2575、3MP2876、3BB2091、3BB2292、3BR19821、3BR19822、3BH27761、3BH27762、3BH28771、3BH28772、3BP23791、3BP23792、3TT23771、3TT23772等共19批、47萬瓶，否則可依藥事法處以新台幣20萬以上、500萬以下罰鍰。（編輯：陳政偉）1110825

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