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高血壓藥「利舒壓」主成分含量不足 回收98萬顆

2022/6/22 16:30（6/22 16:41 更新）
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衛福部食藥署22日公布最新藥品回收警訊，盛雲藥品股份有限公司生產的「瑪科隆利舒壓錠0.5毫克」，有2批號產品含量測定結果不合格，即起回收下架。（食藥署提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年6月22日
衛福部食藥署22日公布最新藥品回收警訊，盛雲藥品股份有限公司生產的「瑪科隆利舒壓錠0.5毫克」，有2批號產品含量測定結果不合格，即起回收下架。（食藥署提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年6月22日
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（中央社記者沈佩瑤台北22日電）食藥署今天公布，盛雲藥品生產的高血壓處方用藥「利舒壓錠」，共2批號藥品主成分含量低於或趨近規格下限，將於8月9日前回收98萬顆，籲患者應儘速諮詢醫生，切勿任意停藥。

衛生福利部食品藥物管理署今天下午公布最新藥品回收警訊，盛雲藥品股份有限公司生產的「瑪科隆利舒壓錠0.5毫克」產品含量測定結果不合格，即起回收下架。

食藥署品質監督管理組科長傅淑卿接受媒體聯訪時表示，高血壓用藥「瑪科隆利舒壓錠0.5毫克」為處方用藥，去年健保申報量181萬顆，問題批號為A1Y65、U3Y96。

傅淑卿說，此藥品主成分含量須介於90%至110%，但食藥署查廠抽驗時，發現批號A1Y65主成分含量僅80%。

至於批號U3Y96則是趨近規格下限、約91.5%。傅淑卿表示，因要求業者同一產品在廠內、效期內的其他批號也要檢驗而發現，決定一起回收。

傅淑卿說，業者必須在8月9日前回收下架2批共98萬顆，否則可依藥事法處以新台幣20萬以上、500萬以下罰鍰，食藥署也要求廠商於1個月內提交檢討報告。（編輯：陳政偉）1110622

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