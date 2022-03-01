溫士頓眼藥膏又出包回收1.2萬支 將釐清是否涉劣藥

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

衛福部食藥署1日公布，有一批「溫士頓鹽酸四環素眼藥膏」因顏色顯著變化，且經檢驗主成分含量不足，將於21日前回收，食藥署後續將釐清是否涉及劣藥。（衛福部食藥署提供）中央社記者江慧珺傳真 111年3月1日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江慧珺台北1日電）衛福部食藥署今天公布，「溫士頓鹽酸四環素眼藥膏」今年1月才因顏色異常啟動回收，現在又有1批出包，將回收近1.2萬支，目前廠商已暫停生產，食藥署後續將釐清是否涉及劣藥。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布2款藥品回收訊息，分別為溫士頓醫藥股份有限公司生產的鹽酸四環素眼藥膏，以及台裕化學製藥廠股份有限公司的久克坦注射液。

食藥署指出，溫士頓鹽酸四環素眼藥膏主要用於治療眼部細菌傳染性炎症，因接獲藥品不良品通報，批號TET20016的藥品顏色顯著變化，且經檢驗主成分含量不足，將於3月21日前回收。

食藥署藥品組科長洪國登今天接受媒體電話聯訪說，今年1月這款鹽酸四環素眼藥膏因顏色異常，原本藥膏呈淡黃色，卻轉為偏黃褐色，後續廠商清查發現又有1批藥品異常，顏色異常更顯著，轉變成咖啡色，且主成分含量未達90%，不符合規定。

洪國登說，溫士頓鹽酸四環素眼藥膏效期2年，屬於處方用藥，健保用量1年約12萬支，市占率近3成，但今年就2度啟動回收，且民國109年時也曾發生出現異常顆粒狀況。

洪國登說，目前廠商已暫停生產這款眼藥膏，且須再度繳交調查報告，食藥署後續將釐清是否涉及劣藥。依藥事法規範，若製造劣藥可開罰新台幣10萬至5000萬元。

此外，台裕化學製藥廠股份有限公司的久克坦注射液，成分為硫辛酸，主要用於維護肝臟正常功能，食藥署指出，廠商主動通報批號VL1701的藥品，在進行安定性試驗時發現pH值趨近上限，故啟動預防性回收，將於3月18日前完成回收。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

洪國登說明，久克坦注射液的效期為4年，依規定pH值須介於7至8之間，但上述批號的藥品僅出廠1年，pH值就趨近於上限8，雖然仍合格，但為防後續3年效期可能出現超標情況，故啟動預防性回收。

食藥署說明，上述藥品請各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應；而民眾若有用藥，切勿自行任意停藥，應儘速回診與醫師討論，開立其他適當藥品。（編輯：張芷瑄）1110301