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市占5成降血糖藥「柔醣錠」藥效未達標 3900萬顆全回收

2021/12/22 16:02（12/22 17:21 更新）
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食藥署22日宣布，中化裕民健康事業公司生產的「柔醣錠1毫克」（圖）出廠滿2年後，有多批主成分都低於標準，恐影響藥效，共39批、約3900萬顆將全面回收。（食藥署提供）中央社記者張茗喧傳真 110年12月22日
食藥署22日宣布，中化裕民健康事業公司生產的「柔醣錠1毫克」（圖）出廠滿2年後，有多批主成分都低於標準，恐影響藥效，共39批、約3900萬顆將全面回收。（食藥署提供）中央社記者張茗喧傳真 110年12月22日
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（中央社記者張茗喧台北22日電）食藥署今天表示，近期查核發現，年用量逾6500萬顆的降血糖藥「柔醣錠1毫克」，出廠滿2年後，主成分多降至95%以下，恐影響藥效，39批、約3900萬顆將全面回收。

衛生福利部食品藥物管理署今天下午公布多項藥品回收警訊，包括由中化裕民健康事業公司生產的「柔醣錠1毫克」以及台灣源山公司生產的「瘉嘴炎口內膏1公絲公克」、「剋黴芬乳膏10公絲/公克」、「舒酸痛外用凝膠10毫克/公克」、「舒口炎口內膏1毫克/公克」、「舒骨樂膠囊500毫克」。

食藥署品質監督管理組科長傅淑卿接受記者電話聯訪時表示，「柔醣錠1毫克」日前就曾因專案查核，被發現效期內藥品主成分含量低於95%，不符規定，11月間回收過一批。

傅淑卿說，此後食藥署要求業者針對所有效期內產品進行清查，發現出廠超過2年的藥品，有多批主成分都低於標準，恐影響藥效，因此決定一口氣回收所有出廠超過2年的藥品，共39批、約3900萬顆。

據統計，這款降血糖藥占健保同成分藥品申報量5成，民國108、109年用量超過6500萬顆，用量相當大。

傅淑卿解釋，造成藥品主成分降低的原因很多，保存環境、原料藥、製程細節、原料添加順序等都是可能原因，需要時間調查及釐清。

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至於另5款台灣源山公司生產的「瘉嘴炎口內膏1公絲公克」、「剋黴芬乳膏10公絲/公克」、「舒酸痛外用凝膠10毫克/公克」、「舒口炎口內膏1毫克/公克」、「舒骨樂膠囊500毫克」，則是因未執行持續安定性試驗，由廠商主動回收。

傅淑卿指出，每批藥品出廠後，每隔一段時間就要由製造廠進行安定性試驗，但因台灣源山公司日前更換製造廠，沒有廠商能替現有效期內藥品繼續進行安定性試驗，因此市售藥品將全面回收。（編輯：陳政偉）1101222

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