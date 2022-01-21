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溫士頓鹽酸四環素眼藥膏變色 2.4萬支2/12前回收

2022/1/21 12:00（1/21 13:55 更新）
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衛福部食藥署21日公布，接獲醫院通報「溫士頓鹽酸四環素眼藥膏」顏色異常，問題批號為TET21005及TET21036共2.4萬支，將於2月12前完成回收。（衛福部食藥署提供）中央社記者江慧珺傳真 111年1月21日
衛福部食藥署21日公布，接獲醫院通報「溫士頓鹽酸四環素眼藥膏」顏色異常，問題批號為TET21005及TET21036共2.4萬支，將於2月12前完成回收。（衛福部食藥署提供）中央社記者江慧珺傳真 111年1月21日
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（中央社記者江慧珺台北21日電）衛福部食藥署今天公布，接獲醫院通報「溫士頓鹽酸四環素眼藥膏」顏色異常，原本應為淡黃色卻轉為偏黃褐色，有2問題批號共2.4萬支將於2月12日前回收。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新藥品回收訊息，溫士頓醫藥股份有限公司生產的「溫士頓鹽酸四環素眼藥膏」，主要用於眼部細菌傳染性炎症，因接獲藥品不良品通報，藥品顏色有顯著變化，問題批號為TET21005及TET21036，將於2月12前完成回收。

食藥署藥品組科長洪國登接受媒體電話聯訪表示，「溫士頓鹽酸四環素眼藥膏」為醫師處方用藥，先前因接獲醫療院所通報藥品出現外觀異常變色，原本藥膏呈淡黃色，卻轉為偏黃褐色。

洪國登說，經通知業者後，在廠內留存上述2批號的樣本，同樣發現變色情況，故啟動回收，數量總計約2.4萬支。食藥署統計，「溫士頓鹽酸四環素眼藥膏」健保年度用量約12萬支，市占率占3成。

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洪國登說，「溫士頓鹽酸四環素眼藥膏」在民國109年也發生過出現異常顆粒狀況，業者已調整過配方，這次又發生顏色異常狀況，業者初步調查認為皆是水分含量較低所致，目前已暫停生產，檢討是否再度修改配方。

洪國登表示，若因水分含量較低導致的外觀異常，對人體就沒有較大的安全疑慮。食藥署也提醒民眾，勿自行任意停藥，若有疑慮應儘速回診請醫師開立新的藥品。（編輯：張芷瑄）1110121

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