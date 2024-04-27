台中榮總台積電擴建湧人口 公96用地闢停車場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中27日電）台中市西屯區近年因台中榮總與台積電的擴建帶來更多人口進駐，衍生停車位不足問題。立委廖偉翔日前會勘附近的公96用地，將改建為停車場，增加1036車位，改善停車問題。

國民黨籍立委廖偉翔今天發布新聞稿指出，台中榮總附近車位長期不足，目前又新增建第三醫療大樓，預計增加1500床病床，屆時人流增加也會使車位不足的問題加劇。除榮總增建醫療大樓之外，台積電中科擴廠也將帶來4500個工作機會，未來恐加重道路交通負荷。

台糖表達短期先將「公96」用地出租作為停車用地，解決周邊住民與醫院員工的停車困擾，預計將增加機車車位228格、小客車車位715格以及大型車車位93格，紓解附近停車空間不足問題。

他建議，土地「公96」設置榮總與澄清醫院、以及中部科學園區的轉乘接駁站，盼能以公眾運輸減少私家車流，舒緩交通阻塞問題。西屯區因人口增長快速，有擴建校園用地的需求，「公96」旁的福科國中擴建一事，廖偉翔要求中市都發局與台糖公司協調，雙方達成共識，活化土地利用以造福地方居民。（編輯：謝雅竹）1130427