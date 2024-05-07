水湳轉運中心聯絡專用道 可行性評估114年完成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中7日電）為爭取水湳轉運中心增設高速路網聯絡專用道，立法院副院長江啟臣今天率團考察。台中市政府表示，可行性評估3日決標發包，預計年底有初步規劃、明年中前提出成果報告。

江啟臣針對正在興建中的水湳轉運中心，爭取增設高速路網聯絡專用道，邀請交通部、內政部、行政院公共工程委員會、台中市交通局、建設局共同現勘，國民黨立法委員顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋及台中市議員楊大鋐、張廖乃綸等人出席會勘。

江啟臣指出，「水湳轉運中心」是台中4大轉運中心之一，緊鄰一旁的重要建設，包含台中巨蛋、國際會展中心、綠美圖與中台灣電影中心，肩負未來龐大人潮進出疏運。

為了強化疏運效率，江啟臣認為，應該直接讓國道客運能從轉運中心銜接國道或台74線，否則又讓車流回到平面道路，恐讓中清路周圍再度上演交通黑暗期，希望中央與地方交通主政單位互相合作超前部署、妥善規劃。

廖偉翔指出，近幾年水湳地區快速發展，未來必定是交通樞紐，鄰近道路路幅不大，萬一轉運中心不能銜接高速路網，未來恐讓水湳周邊成為大型停車場。

黃健豪也表示，無論是過去在台中市議會，或是現在進入立法院，都待在交通委員會，對於交通建設絕對全力支持，台北已有京站案例，希望交通單位未來能簡化流程，設法排除技術障礙，全力推動。

台中市交通局副局長江俊良表示，可行性評估總經費600萬元，已於5月3日決標發包，預計年底有初步規劃、明年中前提出成果報告。未來工作會議也會定期與交通部保持連繫，加快整體推進速度。

交通部高速公路局副局長彭煥儒指出，可行性評估由地方政府執行，將由中央部會接續啟動綜合規劃，將全力協助中市府做好評估。（編輯：郭諭儒）1130507