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張育成傷癒小聯盟3A首戰 4打數吞1K

2024/4/27 10:36
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（中央社記者謝靜雯台北27日電）台灣好手張育成今年初重返美職體系加盟光芒隊，但春訓熱身賽時受傷，這個月中開始打復健賽，今天本季首度在小聯盟3A出賽，總計4打數吞下1次三振。

張育成今年加盟坦帕灣光芒隊、受邀大聯盟春訓，熱身賽首戰就有開轟表現，後來因左側斜肌拉傷脫離戰線，經過6週的治療、養傷，4月中首場復健賽第2打席就開轟，他也盼用最快速度重回球場。

光芒隊3A今天與紐約洋基隊3A交手，張育成先發打第一棒、守游擊，1局下吞下三振，3局下敲出三壘方向滾地球出局，5局下敲出三壘方向滾地球造成跑者出局，8局下敲出右外野方向飛球出局，總計4打數沒有敲出安打，吞下1次三振。

今天比賽前5局打完2比2僵持不下，洋基隊6局上靠著接連安打、觸身球保送攻占滿壘，2人出局後唐斯（Jeter Downs）適時安打、一棒2分超前比數，洋基隊7局上再添2分保險分，終場以6比2搶勝。（編輯：陳政偉）1130427

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