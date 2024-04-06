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中橫東西端僅剩1.5公里 目標今下午搶通

2024/4/6 11:12（4/6 12:01 更新）
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花蓮強震造成台8線中橫公路多處災情，道路、邊坡受損嚴重，天祥地區以西道路搶通，東端持續挺進中。空勤總隊6日運送通訊設備及人員進入山區修復狀況，也分批載運約27人下山。（空勤總隊提供）中央社記者張祈傳真 113年4月6日
花蓮強震造成台8線中橫公路多處災情，道路、邊坡受損嚴重，天祥地區以西道路搶通，東端持續挺進中。空勤總隊6日運送通訊設備及人員進入山區修復狀況，也分批載運約27人下山。（空勤總隊提供）中央社記者張祈傳真 113年4月6日
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（中央社記者張祈花蓮縣6日電）花蓮強震造成台8線中橫公路多處道路、邊坡受損嚴重。天祥地區以西交通恢復，今起上午10時、下午1時及4時開放通行；公路局持續搶修，東、西端搶災僅剩1.5公里，目標今天搶通。

交通部公路局東區養護工程分局今天指出，太魯閣工務段搶修團隊在山區電力、通訊中斷及地形受限環境持續挺進，天祥地區以西昨天下午率先搶通，可經大禹嶺經台14甲線往南投，或經台7甲線往宜蘭通行。

東區養護工程分局指出，因現場餘震不斷，災害路段及邊坡抗災性低，西端初期開放每天上午10時、下午1時及4時各放行1次，僅提供受困民眾撤離及救災救護車輛通行，下午4時後執行夜間預警性封閉管制。

東區養護工程分局副分局長陳柏成指出，目前東、西端搶災僅距約1.5公里，因仍有災情需清除，目標今天下午3時搶通。

空勤總隊第一大隊第三隊上午出動2架次前往天祥地區，運送數位發展部技術人員及衞星通訊設備至天祥，並載運2批共27名滯留遊客下山。（編輯：孫承武）1130406

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