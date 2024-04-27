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宜蘭台7甲線南山村段坍方 預定28日午後搶通

2024/4/27 12:49（4/27 13:01 更新）
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中橫公路宜蘭支線台7甲線36.8公里處（宜蘭縣南山鄉南山村米摩登）路段，27日坍方雙向阻斷，交通部公路局已進駐搶修，預定28日下午5時才能搶通。（交通部公路局提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 113年4月27日
中橫公路宜蘭支線台7甲線36.8公里處（宜蘭縣南山鄉南山村米摩登）路段，27日坍方雙向阻斷，交通部公路局已進駐搶修，預定28日下午5時才能搶通。（交通部公路局提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 113年4月27日
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣27日電）交通部公路局表示，中橫公路宜蘭支線台7甲線36.8公里處（宜蘭縣南山鄉南山村米摩登）路段，今天疑因地震及降雨影響，坍方雙向阻斷，預定明天下午5時才能搶通。

交通部公路局東區養護工程分局表示，今天凌晨4時許，台7甲線36.8公里處疑因連續地震及鋒面降雨影響，造成上邊坡土石坍滑，雙向阻斷，長度約30公尺，坍方量約1200立方公尺。

東區養護工程分局指出，相關單位進駐搶修時，於上午10時40分再度坍方落石，導致現場阻斷長度增加到80公尺，坍方量也增加到約5000立方公尺。因邊坡仍不穩，且山區路段濃霧視線不良，加上降雨機率高，影響搶災進度，預估要到明天下午5時才能搶通。（編輯：林恕暉）1130427

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餘震不斷 中橫便道清完落石又坍方
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