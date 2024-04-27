布林肯：美國祭晶片禁令非為遏阻中國發展

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（中央社北京26日綜合外電報導）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天接受美國全國公共電台（NPR）訪問時說，美國對提供先進運算晶片給中國實施出口管制，目的不是為了遏阻中國經濟或科技發展。

路透社報導，自2022年來，美國官員對出口到中國的運算晶片實施全面管制，切斷輝達（Nvidia）、超微（Advanced Micro Devices）與英特爾（Intel）等企業的一些銷售。在祭出那些管制之前，華府已禁止向中國華為技術有限公司運送晶片。

但美國官員至少向兩家公司授予許可證，分別為英特爾與高通公司（Qualcomm），允許他們繼續向華為運送晶片。華為使用一款英特爾晶片來驅動新款筆記型電腦。

本週早些時候，兩名共和黨籍國會議員批評總統拜登政府讓英特爾獲得豁免，但布林肯接受全國公共電台訪問時強調，這樣的舉措表明了美國沒有試圖阻礙中國發展。

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布林肯訪問北京時告訴NPR主持人殷史基普（Steve Inskeep）：「我看到華為剛推出一款新筆電，號稱具有人工智慧（AI）功能，採用英特爾晶片。我覺得這表明了我們聚焦的只有會威脅到我們安全的最敏感技術。我們的重點不是切斷貿易，或是限制或遏阻中國（發展）。」

英特爾與高通能向華為供貨的許可證是在前總統川普任內授予，在拜登任內依舊有效。這些公司的直接競爭對手超微與聯發科技（MediaTek）沒有獲得類似豁免，川普或拜登政府也沒有解釋原因。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1130427