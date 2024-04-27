疫苗審查委員夫妻洩密買股 投保中心求償敗訴確定

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（中央社記者謝幸恩台北27日電）前食藥署疫苗審查委員劉滄梧，被控洩漏高端疫苗重大消息供妻子施庭芳買股，獲利15萬餘元，均獲緩刑確定。投保中心向2人求償108萬餘元，因超過起訴時間，高院判決敗訴確定。

全案緣於，士林地檢署起訴指出，時任食藥署疫苗專家審查委員會的專家委員劉滄梧，與任職於台大醫院的施庭芳為夫妻。

民國110年7月18日下午，食藥署召開疫苗專家審查會議，審查結果建議有條件通過高端COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗緊急使用授權，劉滄梧將此重大消息洩漏給施庭芳。

施庭芳於110年7月19日重大消息公布前，買入高端公司股票20張並分批賣出，獲利新台幣15萬1000元。士檢依刑法洩密罪起訴劉滄梧，另依證券交易法內線交易罪起訴施庭芳。

一審士林地方法院審酌劉滄梧、施庭芳認罪，施庭芳另繳回犯罪所得，判劉滄梧3月徒刑，得易科罰金，緩刑2年，須繳公庫20萬元；施庭芳判刑1年6月，緩刑4年，須繳公庫100萬元。劉滄梧因未上訴確定。

施庭芳不服一審判決，向二審台灣高等法院提起上訴，另於今年3月15日具狀撤回上訴，維持一審判決1年6月徒刑，緩刑4年確定。

民事部分，財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心主張，劉滄梧、施庭芳有違反證交法情事，另替投資人提起刑事附帶民事訴訟，求償108萬5200元。

高院認為，劉滄梧、施庭芳刑事訴訟程序已終結，投保中心遲至3月27日提起附帶民事訴訟，未於二審辯論程序終結提起，起訴不合法，日前判決敗訴。本件不得上訴。（編輯：李錫璋）1130427