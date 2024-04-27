台東咖啡帶水果風味 邀遊東台灣了解產地到餐桌

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（中央社記者盧太城台東縣27日電）台東有50公頃的咖啡以有機式栽培並通過認證，農業部農糧署邀請民眾漫遊東台灣，品嘗帶有特殊香甜的水果風味咖啡，並了解咖啡從產地到餐桌的風貌變化。

農糧署東區副分署長陳吉村今天告訴中央社記者，台東縣擁有純淨無污染的水質、土壤，咖啡的種植面積約147公頃，全國排名第3。在這樣得天獨厚環境，所生產出來的咖啡，層次表現豐富，風味及韻味帶有回甘香氣與愉悅的自然果酸，其中有50公頃的咖啡園，是以有機方式耕作管理並通過驗證。

他說，近年飲用咖啡蔚為風潮，已成為生活及社交活動的一部分，在農糧署東區分署、茶及飲料作物改良場東部分場和台東縣政府的輔導下，每年舉辦咖啡豆評鑑競賽，已建立台東咖啡農品質分級制度的觀念，並輔導農會持續辦理栽培管理與加工處理等專業課程，不斷精進咖啡農友的各項技術。

因此台東的咖啡帶有特殊香甜的水果風味，韻味豐富具層次感，使台東生產的咖啡品質足與國際接軌，另外透過縣內外展售、觀摩活動的積極辦理，在多軌輔導併行下，成功提高台東咖啡的曝光度，成為國內外消費者心目中的精品咖啡。

陳吉村表示，台東縣產製的咖啡品質優良，除直接飲用品嘗咖啡的香醇風味外，且在農民巧思下，更有咖啡棒、咖啡蛋捲等多項咖啡美食。

農糧署東區分署邀請民眾前來台東旅遊，漫遊於東海岸的藍、或騎乘於縱谷稻浪的綠，再到咖啡莊園細細品味咖啡，體驗親採及烘焙咖啡、製作咖啡苔球DIY行程，瞭解咖啡從產地到餐桌的風貌變化。（編輯：謝雅竹）1130427