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總統府憲兵自戕案 國防部：心痛遺憾面對問題

2024/3/26 12:39（3/26 13:07 更新）
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（中央社記者吳書緯宜蘭26日電）負責總統府衛戍任務的憲兵211營1日發生古姓上兵自戕身亡案件，軍方證實古姓上兵確實「站二歇二」。國防部發言人孫立方少將今天說，國防部長邱國正要求各級幹部勇敢面對、解決問題，過程不要有欺騙、遮掩的情況。

古姓上兵1日自戕身亡，傳出是業務壓力過大，且生前哨表是「站二歇二」（站哨2小時、休息2小時）的情況；憲兵指揮部政戰主任唐明德少將25日受訪證實，因為勤務、人力等情況，導致部分武裝衛哨「站二歇二」，憲兵指揮部將深刻檢討。

龍德造船今天上午於蘇澳商港12號碼頭舉辦「高效能艦艇安江、萬江軍艦」交艦典禮，總統蔡英文主持，國防部長邱國正等國軍將領出席。國防部發言人孫立方少將典禮前答覆媒體相關提問時表示，官兵人命傷損都是國軍袍澤，國軍各級單位跟部隊都感到非常遺憾與心痛。

至於總統府古姓憲兵自戕案，孫立方指出，國防部長邱國正有做出指導，要求各級幹部必須勇敢面對問題、解決問題，過程裡面不要發生欺騙、遮掩的狀況，如何從遂行任務的觀點，同時考量官兵每個人的任務負荷，妥善運用組織，發揮最大效能，這是國軍未來努力的方向。（編輯：郭無患）1130326

自殺警語：珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路；若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」、張老師服務專線「1980」或衛福部安心專線「1925」。

#國防部長
#孫立方
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