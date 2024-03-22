憲兵自戕引勤務檢討 軍方：衛哨依規定派遣研討精進

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（中央社記者吳書緯台北22日電）負責總統府衛戍任務的憲兵211營1日發生古姓上兵自戕身亡，媒體今天報導是因勤務負擔大，哨表「站二歇二」等因素。對此，憲兵指揮部回應，衛哨依規定派遣，針對勤務因人力狀況需精進之處，正進行審視研討，確保個人權益。

網路媒體「壹蘋新聞網」報導，稱取得古姓上兵在值勤自戕身亡的班表，哨表是「站二歇二」（站哨2小時休息2小時），且常「站二歇四」，甚至輕生前一天除了3班正哨，還有3班附加哨，並引用不具名受訪者稱，過去長官都是拿「假哨表」應付督導，不想承認211營人力不足問題。

憲兵指揮部今天下午發布新聞稿，針對媒體報導古姓上兵「站二歇二」、「營區用假哨表應付督導」等內容進行說明。

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憲兵指揮部指出，憲兵衛哨依「國軍警衛勤務教範」規定派遣，並由單位主官（管）核定後，公布紙本供官兵遵循。針對士官兵勤務，因人力狀況需精進調配之處，憲指部正進行審視研討，務求衡平士官兵差勤，確保個人權益。

軍方人士今天告訴中央社記者，所謂「站二歇二」並非是武裝站哨2小時，休息2小時之後，又再度武裝站哨2小時；軍方人士解釋，根據「國軍警衛勤務教範」等規定，持槍武裝站哨2小時，休息2小時之後，即可依部隊人力需求或訓練需要，執行相關監工、公差、訓練等非持槍警戒勤務，也符合部隊待命應變性質的實務需求。（編輯：林興盟）1130322