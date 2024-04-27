更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
寶林茶室食物中毒案增1死累計3死 葉克膜搶命無效不治
首頁 / 運動

李灝宇2A出賽單場2支二壘打 鄭宗哲1安1得分

2024/4/27 11:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北27日電）旅美老虎隊2A台灣好手李灝宇今天出賽手感佳，單場2支二壘打；海盜隊2A野手鄭宗哲今天先發出賽，3打數敲出1支安打、有1得分。

美國職棒小聯盟賽事底特律老虎隊2A今天與華盛頓國民隊2A交手，老虎隊台灣野手李灝宇先發打2棒、守二壘。

李灝宇今天1局下敲出中外野方向平飛球出局，3局下敲出中外野方向飛球出局，6局下敲出左外野方向二壘打。

8局下球隊0比4落後、一壘有人時，李灝宇再敲出左外野方向二壘打、推進隊友上三壘，老虎隊再靠著保送、暴投先跑回1分，對方失誤一口氣跑回2分，攻勢延續再靠滾地球跑回追平分。

李灝宇9局下敲出二壘方向滾地球出局，延長賽10局下，老虎隊靠著沃克曼（Gage Workman）再見安打以5比4搶勝；李灝宇5打數敲出2支安打都是二壘打，替球隊跑回2分，本季累積5支二壘打，賽後打擊率2成62。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

匹茲堡海盜隊2A今天與克里夫蘭守護者隊2A交手，海盜隊台灣野手鄭宗哲先發打1棒、守游擊，鄭宗哲1局下敲出中外野方向飛球出局，4局下選到保送，6局下敲出右外野方向安打，接著靠隊友接連安打攻勢延續、替球隊跑回分數。

鄭宗哲7局下吞下三振，今天3打數敲出1支安打，選到1次保送、1次三振，有1得分，賽後打擊率1成76，海盜隊終場以2比6吞敗。（編輯：陳政偉）1130427

#小聯盟
#老虎隊
#李灝宇
#美職
#鄭宗哲
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.92