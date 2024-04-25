張弘稜先發5局無責失 李灝宇猛打賞包辦2打點

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（中央社記者楊啟芳台北25日電）美職小聯盟匹茲堡海盜隊1A台灣投手張弘稜今天先發投5局沒有責失分，屢屢解決危機，不過最後勝投飛走；老虎隊2A李灝宇則是演出3安猛打賞，包辦2分打點，還選到1次保送。

海盜隊1A今天對上費城人隊1A的賽事，張弘稜擔任先發投手，第1局就演出3上3下，2局下1出局後隊友發生失誤，之後接連被敲二壘安打、三壘安打掉2分，不過最後飆出三振，沒有繼續擴大失分。

張弘稜在3局下投出保送、再被敲安打，再度遇上危機，不過最後利用飛球及滾地球順利解決，沒有掉分；4局下被敲2支安打，但仍順利凍結壘上跑者；5局下回穩連續解決3名打者。

張弘稜退場後本來保有勝投資格，不過最後海盜隊1A遭到逆轉，以3比5落敗。總計張弘稜主投5局，被敲出5支安打，投1次保送、4次三振，失掉2分都不是責失分，單場最快球速94.7英里（約152.4公里），最後無關勝敗，本季目前防禦率0.71。

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底特律老虎隊2A的李灝宇今天先發打第2棒、擔任三壘手，1局下就敲出一壘安打，3局下選到保送上壘，5局下遭到三振；不過7局下滿壘時，李灝宇敲出安打帶有2分打點，幫助球隊取得2比0領先；9局下再敲出一壘安打。

總計李灝宇此戰4打數敲出3支安打，選到1次保送，包辦全隊的2分打點，目前打擊率2成68。不過終場老虎隊2A在延長賽以2比3不敵國民隊2A。（編輯：張雅淨）1130425