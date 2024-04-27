陳建仁：直到2030年都不缺電 柯文哲勿抹黑造謠

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（中央社記者張榮祥台南27日電）台灣民眾黨主席柯文哲要求準總統賴清德誠實面對缺電危機，行政院長陳建仁今天呼籲莫抹黑造謠造成恐慌，台灣能源發展朝正確道路上走，直到2030年都沒有缺電情況。

陳建仁今天出席台南市歸仁區「科技沙崙．四百台南．世界台灣」週年活動接受媒體聯訪指出，對於缺電謠言，相關部會已對外說明多次、「有喙講甲無瀾」（台語，意指費盡唇舌），但柯文哲和在野黨人士持續造謠，提供不實消息，誤導國人，令人遺憾。

陳建仁表示，政府2016年起積極因應全球淨零排碳趨勢，從展綠、增氣、減煤、非核等4個基礎發展台灣能源轉型，例如離岸風電機組從2016年0支到現在近300支，再生能源發電量也增加近6倍，離岸風電發電量優於日本和南韓，在亞洲民主國家排名最前面。

陳建仁說，台灣從北到南6個發電廠增設燃氣機組，2030年累積發電容量增加900萬瓩（GW），相較預估增加用電量700萬瓩還要多，能源發展朝正確道路上走，直到2030年都沒有缺電情況。希望柯文哲和在野黨人士莫抹黑造謠造成恐慌。

媒體詢問國民黨立委傅崐萁訪問中國、是否擔心和中國一搭一唱。陳建仁則表示，中國這幾年來藉由經貿威脅，不斷利用沒有科學根據方式禁止台灣釋迦、蓮霧、鳳梨等水果及石斑魚進口，造成農漁民損失，最近也對「聚碳酸酯」進口進行反傾銷稅，但在政府溝通協助下，反而擴展內銷網絡及對外貿易。

陳建仁說，在尊重對等、不設置政治前提下繼續促進兩岸交流，才能真正造福兩岸人民，希望中國釋出善意，讓兩岸更健康有序交流。

陳建仁也盛讚台南沙崙智慧綠能科學城的發展，他表示，瑞士洛桑管理學院評比，全球64個頂尖國家中，科技人才占比最高國家是台灣，台灣競爭力則排名第6，但2000萬人以上國家是連續3年第1名，台灣有今天，科技相當重要。

陳建仁說，科技不外乎人文，科技和人文結合如同一個人有2隻腳，走得更遠更美好，也讓全世界看見台灣，他期待未來不久，台灣成為科技人文的福爾摩沙，貢獻全球。（編輯：謝雅竹）1130427