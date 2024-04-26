宜蘭至羅東鐵路高架 力拼2034年前完工

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣26日電）行政院長陳建仁今天視察「宜蘭至羅東鐵路高架化」計畫時表示，這項計畫因鄰近醫院，常因平交道影響救護車搶救醫療，有必要性，計畫雖預定2034年完工，但期盼愈早完工愈好。

陳建仁今天先後視察宜蘭縣的「台2庚延伸線」與「宜蘭至羅東鐵路高架化」兩大交通計畫。交通部公路局指出，「台2庚延伸線」計畫範圍自台2線宜蘭頭城烏石港南側，沿蘭陽平原西側，跨越蘭陽溪後經羅東鎮南側，轉向東至利澤工業區與省道台2線相交。

台2庚延伸線規劃路線全長約41.2公里，沿線行經頭城鎮、礁溪鄉、宜蘭市、員山鄉、三星鄉、冬山鄉、五結鄉及蘇澳鎮等行政區域，串聯宜蘭縣重要觀光遊憩景點及藝術文化區，可分流紓解市區交通壅塞。計畫總經費約新台幣144億元，今年1月已獲行政院核定，全線預估2037年完工。

陳建仁致詞時說，中央對宜蘭挹注的交通建設經費，累積超過3000億元，包括高鐵延伸宜蘭計畫、台62線延伸等，希望能為宜蘭帶來更多經濟效益；「台2庚延伸線」對宜蘭縣西側發展很重要，希望宜蘭縣政府協助用地取得、都市計畫變更等工作。

陳建仁隨後前往位在宜蘭市的國立陽明交通大學附設醫院附近，視察「宜蘭至羅東鐵路高架化」交通計畫。

他指出，行政院於2020年10月26日核定這項計畫的可行性研究，高架化路線長約15.85公里，可改善9處造成都市隔離及交通阻塞的平交道。

陳建仁表示，此行他一面聽取簡報說明，一面留意鄰近鐵路列車行經數量，尤其是國立陽明交通大學附設醫院、台北榮民總醫院員山分院門診部都在附近，當救護車遇到鐵路平交道，勢必影響緊急搶救醫療，因此高架化有其必要性，計畫雖是民國123年完工，他期盼能愈早完工愈好，早日解決當地醫療問題。（編輯：林恕暉）1130426