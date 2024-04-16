新內閣拔擢商界 劉鏡清掌國發會、經濟部長郭智輝
2024/4/16 10:08（4/16 10:32 更新）
（中央社記者賴于榛、葉素萍台北16日電）內定行政院長卓榮泰今天主持記者會，宣布520後第3波內閣人事，包含國家發展委員會主委由資誠創新諮詢公司前董事長劉鏡清
出任；經濟部長由崇越集團董事長郭智輝
劉鏡清小檔案
- 學歷：台灣大學商學與管理研究所碩士
- 經歷：資誠聯合會計師事務所暨聯盟事業副執行長、資誠創新諮詢董事長、IBM全球企業諮詢服務事業群總經理暨工商事業群總經理、IBM大中華區供應連諮詢服務負責人、行政院國家數位藍圖審議委員、行政院科技顧問遴選委員、全國工業總會國際委員 / 產業顧問 / 稅賦暨金融委員會副召集人、政治大學會計研究所兼任專業教授
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接任。
郭智輝小檔案
- 學歷：台北大學企業管理博士
- 經歷：崇越集團董事長、台灣管理學會理事長、台北大學企業管理學系兼任教授、全球品牌管理協會副理事長、財團法人台灣亞太發展基金會常務董事、中華民國棒球協會理事
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另外，金融監督管理委員會主委由國立政治大學商學院副院長彭金隆
接任；公共工程委員會主委為前中油董事長陳金德
彭金隆小檔案
- 學歷：政治大學企業管理博士、政治大學保險研究所碩士、政治大學會計系學士
- 經歷：財政部部長室秘書、中國人壽保險股份有限公司外部董事、中國人壽保險股份有限公司董事會董事、台銀人壽保險公司獨立董事、實踐大學財務金融與保險研究所系主任兼所長、政治大學商學院副院長、政治大學風險管理與保險學系教授、台灣金融服務業聯合總會副秘書長、金管會保險局人身保險商品審查委員
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；而備受關注的數位發展部，則由中央研究院資訊科技創新研究中心的資通安全專題中心特聘研究員黃彥男接任；國家科學及技術委員會主委一職，由南台科技大學校長吳誠文出任。（編輯：謝佳珍）1130416
陳金德小檔案
- 生日：1961年9月26日
- 學歷：台灣大學管理學院商學研究所碩士、台灣大學化工研究所碩士、台灣科技大學化學工程系學士
- 經歷：信賴台灣之友會秘書長、宜蘭縣代理縣長、宜蘭縣民政局局長、台灣中油董事長、高雄市副市長、高雄市環保局長、中華民國第5及6屆立法委員、第2及3屆國大代表
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影片來源：中央社
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