新內閣拔擢商界 劉鏡清掌國發會、經濟部長郭智輝

另外，金融監督管理委員會主委由國立政治大學商學院副院長

彭金隆

彭金隆小檔案 學歷：政治大學企業管理博士、政治大學保險研究所碩士、政治大學會計系學士

經歷：財政部部長室秘書、中國人壽保險股份有限公司外部董事、中國人壽保險股份有限公司董事會董事、台銀人壽保險公司獨立董事、實踐大學財務金融與保險研究所系主任兼所長、政治大學商學院副院長、政治大學風險管理與保險學系教授、台灣金融服務業聯合總會副秘書長、金管會保險局人身保險商品審查委員 看更多 關閉

接任；公共工程委員會主委為前中油董事長

陳金德

陳金德小檔案 生日：1961年9月26日

學歷：台灣大學管理學院商學研究所碩士、台灣大學化工研究所碩士、台灣科技大學化學工程系學士

經歷：信賴台灣之友會秘書長、宜蘭縣代理縣長、宜蘭縣民政局局長、台灣中油董事長、高雄市副市長、高雄市環保局長、中華民國第5及6屆立法委員、第2及3屆國大代表 看更多 關閉

；而備受關注的數位發展部，則由中央研究院資訊科技創新研究中心的資通安全專題中心特聘研究員黃彥男接任；國家科學及技術委員會主委一職，由南台科技大學校長吳誠文出任。（編輯：謝佳珍）1130416