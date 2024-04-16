卓榮泰第3波內閣人事 經濟部長郭智輝、數位部長黃彥男
2024/4/16 09:20（4/16 10:36 更新）
影片來源：中央社
（中央社網站16日電）前民進黨主席卓榮泰
將出任行政院長、前文化部長鄭麗君
卓榮泰小檔案
- 生日：1959年1月22日
- 出生地：台中市
- 學歷：中興大學法律系
- 經歷：台北市議員、立法委員、總統府特任副秘書長、行政院發言人、民進黨秘書長、總統府副秘書長、總統府代理秘書長、行政院秘書長、民進黨主席
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出任副院長、前立委劉世芳
鄭麗君小檔案
- 生日：1969年6月19日
- 學歷：法國巴黎第十大學政治、經濟、社會哲學碩士，國立台灣大學哲學系學士
- 經歷：文化部長、東吳大學政治系兼任講師、財團法人台灣智庫辦公室主任、行政院青年輔導委員會主任委員、中華民國第8、9屆立法委員、青平台基金會董事長兼執行長
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任內政部長、作家李遠（小野）
劉世芳小檔案
- 生日：1959年8月13日
- 學歷：淡江大學化學工程系學士、美國奧克拉荷馬州州立大學環境工程碩士
- 經歷：工研院副工程師、澎湖縣政府機要秘書、台北市環保局長、台中縣副縣長、立法院第5屆立委、行政院秘書長、總統府副秘書長、國家安全會議副秘書長、2009高雄世運組委會常務董事、高雄市副市長、第9屆及第10屆立委
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任文化部長。內閣人事第3波名單今天上午公布，包含國家發展委員會主委由資誠創新諮詢公司前董事長劉鏡清
李遠（小野）小檔案
- 生日：1951年10月30日
- 學歷：國立台灣師範大學生物系學士
- 經歷：台灣電影新浪潮重要推手、作家、編劇、華視總經理、紙風車文教基金會董事長、台北市文化基金會董事長、台北市影視音實驗教育機構校長
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出任，數位發展部長則由中研院資訊科技創新研究中心的資通安全專題中心特聘研究員黃彥男接任。中央社為你整理最新人事布局及異動。
劉鏡清小檔案
- 學歷：台灣大學商學與管理研究所碩士
- 經歷：資誠聯合會計師事務所暨聯盟事業副執行長、資誠創新諮詢董事長、IBM全球企業諮詢服務事業群總經理暨工商事業群總經理、IBM大中華區供應連諮詢服務負責人、行政院國家數位藍圖審議委員、行政院科技顧問遴選委員、全國工業總會國際委員 / 產業顧問 / 稅賦暨金融委員會副召集人、政治大學會計研究所兼任專業教授
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第3波內閣名單：
經濟部長：郭智輝
郭智輝小檔案
- 學歷：台北大學企業管理博士
- 經歷：崇越集團董事長、台灣管理學會理事長、台北大學企業管理學系兼任教授、全球品牌管理協會副理事長、財團法人台灣亞太發展基金會常務董事、中華民國棒球協會理事
數位部長：黃彥男
黃彥男小檔案
- 學歷：美國馬里蘭大學資訊科學碩士博士、台灣大學電機系學士
- 經歷：中研院資訊創新研究中心主任及特聘研究員、中研院資訊創新研究中心專題執行長、車聯網委員會召集人、亞洲物聯網聯盟榮譽理事長、中華民國電腦學會理事、台灣數位鑑識發展協會理事
國科會主委：吳誠文
吳誠文小檔案
- 學歷：加州大學聖塔芭芭拉校區電機與電腦工程系碩博士、台灣大學電機系學士
- 經歷：南台科技大學校長、國家運動科學中心董事長、工研院資深副總暨首席技術專家、工研院協理兼南分院執行長、成功大學副校長、清華大學副校長、工研院資訊與通訊研究所所長、經濟部通訊產業推動辦公室主任、經濟部半導體產業推動辦公室主任、台灣半導體產業協會設計委員會主任委員、工研院系統晶片科技中心主任、清華大學電機資訊學院院長、清華大學積體電路設計技術研發中心主任、清大電機系主任
國發會主委：劉鏡清
劉鏡清小檔案
- 學歷：台灣大學商學與管理研究所碩士
- 經歷：資誠聯合會計師事務所暨聯盟事業副執行長、資誠創新諮詢董事長、IBM全球企業諮詢服務事業群總經理暨工商事業群總經理、IBM大中華區供應連諮詢服務負責人、行政院國家數位藍圖審議委員、行政院科技顧問遴選委員、全國工業總會國際委員 / 產業顧問 / 稅賦暨金融委員會副召集人、政治大學會計研究所兼任專業教授
金管會主委：彭金隆
彭金隆小檔案
- 學歷：政治大學企業管理博士、政治大學保險研究所碩士、政治大學會計系學士
- 經歷：財政部部長室秘書、中國人壽保險股份有限公司外部董事、中國人壽保險股份有限公司董事會董事、台銀人壽保險公司獨立董事、實踐大學財務金融與保險研究所系主任兼所長、政治大學商學院副院長、政治大學風險管理與保險學系教授、台灣金融服務業聯合總會副秘書長、金管會保險局人身保險商品審查委員
工程會主委：陳金德
陳金德小檔案
- 生日：1961年9月26日
- 學歷：台灣大學管理學院商學研究所碩士、台灣大學化工研究所碩士、台灣科技大學化學工程系學士
- 經歷：信賴台灣之友會秘書長、宜蘭縣代理縣長、宜蘭縣民政局局長、台灣中油董事長、高雄市副市長、高雄市環保局長、中華民國第5及6屆立法委員、第2及3屆國大代表
（編輯：李念庭、鄭懿君）1130416
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- 卓榮泰第3波內閣人事 經濟部長郭智輝、數位部長黃彥男2024/04/16 09:20
- 2024/04/15 19:16
- 2024/04/15 11:30
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