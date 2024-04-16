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黃彥男接掌數位部 借重資安專長引領產業轉型

2024/4/16 12:23（4/16 14:27 更新）
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數位發展部將由中央研究院資訊科技創新研究中心的資通安全專題中心特聘研究員黃彥男（圖）接掌。中央社記者裴禛攝 113年4月16日
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（中央社記者蘇思云台北16日電）第3波內閣名單出爐，數位部長將由中研院資通安全專題中心執行長黃彥男接任。黃彥男專長於資安、隱私保護等議題，產業界觀察，他為人溫和且熟悉政府部會運作，有望順利上手政府業務；520後他將接掌第2任數位部長，如何推動打詐、維護資安與數位轉型將是關注焦點。

2022年新成立的數位發展部主要職掌包括促進通訊與資訊、資通安全、網路與傳播等數位產業發展，統籌數位治理與數位基礎建設，加速數位經濟發展與國家數位轉型，近期數位部也肩負打詐重大政策。

準行政院長卓榮泰期許黃彥男

黃彥男小檔案

  • 生日：1960年8月11日
  • 學歷：美國馬里蘭大學資訊科學碩士博士、台灣大學電機系學士
  • 經歷：中研院資訊創新研究中心主任及特聘研究員、中研院資訊安全專題中心執行長、行政院科技會報辦公室副執行秘書、行政院數位匯流辦公室執行秘書、關貿網路公司董事、中華民國電腦學會理事長、亞洲物聯網聯盟理事長、立法院資通安全與科技發展策進會秘書長、國家資訊通信發展推動小組副執行秘書
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接任數位部長之後，能站在守護資安第一線、推動數位企業轉型第一線、建構數位公共建設的第一線、強化防詐隱私保障、提升產業競爭力與跨領域合作，以及培育更多人才，匯集集體智慧因應未來挑戰。

事實上，黃彥男長期關注台灣資安議題，他先前在公開論壇表示，台灣資安問題愈來愈重要，必須要重視，如何補起資安缺口，除了資安法規的罰款要加重，資安保險也有助於建起防護，而資安人才和技術也需要培育。

業界觀察，數位部許多業務涉及跨領域溝通，不能只了解單一領域，黃彥男熟悉資通訊產業，過去也擔任過許多政府部門的民間諮詢委員，熟悉政府部會運作流程，相信他可以在既有基礎上，繼續推動數位部業務。

曾與黃彥男共事過的業界人士觀察，黃彥男人非常好、個性溫和，對於許多跨領域都有投入研究，如果有疑問開口向他請教，黃彥男都很樂意解釋，也會幫忙牽線，在能力範圍內提供相關資源給對方。

黃彥男畢業於台灣大學電機系，後來赴美國求學，美國馬里蘭大學資訊科學博士畢業後，進入美國貝爾實驗室（AT&T Bell Labs），對於電機、通訊、資通安全領域都有研究。

黃彥男目前是中央研究院資通安全專題中心執行長，也是中研院資訊科技創新研究中心特聘研究員、中華民國電腦學會理事長，曾是國際著名的電機電子工程師學會（IEEE）研究員（Fellow），過去也曾擔任行政院科技會報辦公室副執行秘書、資策會副執行長等職務。（編輯：潘羿菁）1130416

#台灣
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