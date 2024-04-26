游錫堃出新書盼充實公民教材 陳建仁林佳龍現身力挺

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（中央社記者王揚宇台北26日電）前立法院長游錫堃今天舉行「詩說台灣民主路」新書發表會，行政院長陳建仁、總統府秘書長林佳龍等人到場力挺。游錫堃說，希望藉由這本書回顧百年歷史，也要強化主權論述、充實公民教材等。

游錫堃受訪時說到，期待這本書可以作為高中職或大學上公民課的輔助教材，讓學生們知道台灣的民主如何而來，也讓所有人了解台灣的民主與歷史。

游錫堃長年致力推行本土語言教育，如今編著以民主發展史為主軸的漢詩選集「詩說台灣民主路」，也隨詩附上台語及客語吟唱影片的QR Code連結，今天在國家書店舉行新書發表會，而活動主持人說準總統賴清德因為行程關係無法前來，因此送來賀電祝福。

陳建仁致詞時，回顧過往與游錫堃的相處過程，也說游錫堃相當有行動力、堅韌，且很有政治風骨、有知識份子的使命感與責任心，並且是台灣民主的推手。在台灣民主化後，唯一擔任過行政院長跟立法院長的就只有游錫堃，而且游錫堃在推動國會外交上扮演很重要的角色，為台灣人民發聲。

陳建仁表示，拜讀完這本書後，讓人更加佩服的是，游錫堃不只推動自由民主，對於推動語言發展、母語教育等也做很大的貢獻，而好的詩人可以傳承語言、文化跟歷史，游錫堃就是這樣一個人，期待游錫堃未來能出版更多相關書籍。

游錫堃表示，出這本書的目的，是希望能回顧百年歷史、增進防衛意志、詩說民主源流、強化主權論述及充實公民教材，而製作QR Code的成本很高，他不知道能賣出幾本書，但這都不重要，大家要想辦法傳承本土語言、發揚吟唱藝術。

此外，游錫堃接受媒體訪問時提到，28日是舊金山和約生效72周年，請大家想一下，中國國家主席習近平老是說台灣自古屬於中國，但事實上在舊金山和約生效後，已故中共領導人毛澤東還支持台灣獨立。（編輯：翟思嘉）1130426