地震衝擊花蓮 陳建仁：最短時間提出計畫協助

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（中央社記者余曉涵台北24日電）0403地震衝擊花蓮，行政院長陳建仁今天指出，目前花蓮已經進入復原重建階段，中央各部會會在最短時間提供拆除重建或產業振興的相關方案。

0403地震衝擊花蓮地方，不少建築倒塌，也衝擊當地觀光等產業生計。對此，行政院長陳建仁今天出席公路局「TPASS慶週年 乘車金大放送」活動記者會時接受媒體聯訪表示，花蓮已經進入復原重建工作，對於復原重建，包含行政院副院長鄭文燦等人，都在第一時間進入花蓮，協助花蓮做好相關的復原重建工作。

陳建仁表示，復原重建工作中央跟地方會密切進行，中央各部會都被要求在最快時間內，對於民間住宅的拆除重建或產業振興，要給予最好的幫助，也將會跟地方政府協商，儘速給予充足的幫助。

針對國民黨立委傅崐萁提出0403震災重建條例，陳建仁指出，行政院給予尊重，目前行政院已經加緊腳步進行盤點，不論條例是否通過，都希望儘速給予民眾支持，產業振興方面也正在規劃過程，會提出最好計畫。

陳建仁表示，台灣是地震頻傳的國家，加速都更是刻不容緩的工作，行政院在107年到109年有修訂跟訂定都更3法，希望對於危老都更計畫可以順利進行。

陳建仁指出，目前有通過4000多件的都更計畫，除此之外，中央政府跟內政部也程度國家住宅及都市更新中心，希望努力推動危老都更，也會推動獎勵辦法，讓都更重建工作可以加速進行。（編輯：陳政偉）1130424