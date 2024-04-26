傳林右昌接黨秘書長 游錫堃：戰士無選擇戰場權利

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（中央社記者王揚宇台北26日電）外傳內政部長林右昌將轉任民進黨秘書長，不在新內閣團隊中。前立法院長游錫堃今天說，戰士沒有選擇戰場的權利，而且人在這個世間，看理想為何，既然他們的理想是為了台灣國家正常化，就盡力而為。

游錫堃今天舉行「詩說台灣民主路」新書發表會，民進黨正國會成員力挺，包括總統府秘書長林佳龍、內政部長林右昌及數名正國會立委到場祝賀。

游錫堃進場時接受媒體聯訪，問到林佳龍將轉任外交部長，扛起外交重擔。游錫堃說，今天不談這個，台灣的主權更重要。

林佳龍離場時則被問到，新內閣名單陸續出爐，是否認為正國會在新內閣的人數有點少、有點委屈。林佳龍表示，他會找時間跟大家報告，不會啦。

游錫堃會後受訪時，有媒體問到，林右昌是很有能力的部長，但沒有進到新內閣團隊，而是要接民進黨秘書長。

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游錫堃說，戰士沒有選擇戰場的權利，只要能夠為國家貢獻都可以，像他現在都沒有職位，在宜蘭等於是村夫，而他認為，人在這個世間看理想為何，既然他們的理想是為了台灣國家正常化，只要能夠為台灣正常化工程盡一點力，就盡力而為。

至於新內閣名單中，正國會好像只有林佳龍，是否覺得有點委屈。游錫堃表示，他有看到新聞，準總統賴清德有說以人才為重、沒有派系考量，賴清德也退出派系，這是很好的做法。（編輯：蘇龍麒）1130426