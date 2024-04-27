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花蓮吉安麥當勞因餘震受損加劇 列拆除評估

2024/4/27 13:11（4/27 13:56 更新）
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位於花蓮縣吉安鄉中華路的麥當勞3日強震後列為紅單戶，評估主結構可修繕補強，但23日接連餘震，麥當勞建物受損更嚴重，經複評後認為有倒塌可能，考量有公共危險疑慮，花蓮縣府將會勘決定是否要列入強制拆除案件。中央社記者張祈攝 113年4月27日
位於花蓮縣吉安鄉中華路的麥當勞3日強震後列為紅單戶，評估主結構可修繕補強，但23日接連餘震，麥當勞建物受損更嚴重，經複評後認為有倒塌可能，考量有公共危險疑慮，花蓮縣府將會勘決定是否要列入強制拆除案件。中央社記者張祈攝 113年4月27日
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（中央社記者張祈花蓮縣27日電）0403強震及連續餘震，花蓮市區有4棟紅單危樓建物正在拆除，23日芮氏規模6以上餘震，累積新增5件紅單危樓，原為紅單戶的吉安鄉麥當勞受損加劇，將評估是否強制拆除。

花蓮縣府建設處長鄧子榆今天指出，受到22、23日連續餘震影響，重啟緊急評估申請，包含0403紅、黃單戶複評，截至26日止新增5戶紅單戶，黃單戶複評沒有轉紅單，仍在持續評估中。

鄧子榆表示，位於吉安鄉中華路的麥當勞，3日強震後列為紅單戶，主結構可修繕補強，但23日接連餘震，麥當勞建物受損更嚴重，經複評後認為有倒塌可能。

鄧子榆說，麥當勞倒塌風險，且位於吉安鄉主要道路旁，有公共安全疑慮，目前已做支撐作業，下午將會勘決定是否要列入強制拆除案件。

目前正在拆除的花蓮市中山路富凱大飯店，鄧子榆說，前側樓層已下降到4樓，上午改用短手怪手做低樓層敲除，下午大鋼牙會持續進場拆除高樓層；統帥大樓拆除作業順利，預計2週內可完工。

鄧子榆說，北濱街2號民宅已完成周邊圍籬搭建等前置作業，預計明天開拆，工期約10天；藍天麗池飯店持續進行路燈、號誌等公共設施移除，接下來會搭設施工圍籬及填土作業，預計5月1日拆除，工期約半個月。

今天凌晨至上午發生多起規模4以上餘震，鄧子榆說，經現場回報及確認，拆除建物都沒有受影響。（編輯：謝雅竹）1130427

花蓮市北濱街2號民宅因0423強震受損嚴重，建物被評估為紅單，有倒塌危險，預計28日進行拆除。中央社記者張祈攝 113年4月27日
花蓮市北濱街2號民宅因0423強震受損嚴重，建物被評估為紅單，有倒塌危險，預計28日進行拆除。中央社記者張祈攝 113年4月27日
花蓮藍天麗池飯店因強震受損，有公共危險疑慮，預計5月1日拆除，目前進行路燈、號誌等公共設施移除，接下來會搭設施工圍籬及進行填土作業。中央社記者張祈攝 113年4月27日
花蓮藍天麗池飯店因強震受損，有公共危險疑慮，預計5月1日拆除，目前進行路燈、號誌等公共設施移除，接下來會搭設施工圍籬及進行填土作業。中央社記者張祈攝 113年4月27日
#吉安鄉
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